Мутко: я верю в эту сборную России по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко отреагировал на высказывание, что сборная России по футболу не готова к домашнему чемпионату мира по итогам контрольного матча с командой Австрии.

«Пусть они посмотрят, как австрийцы сыграли с Германией. Как Бразилия играла с Хорватией. Все команды выходят на поле под нагрузками. Безусловно, вопросы есть, но я верю в эту команду. Других игроков и команды у нас нет. Не надо бояться, надо работать. Если мы начнём бояться, что тогда?» — заявил Мутко.

Ранее Мутко прокомментировал непопадание в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева и нападающего столичного ЦСКА Фёдора Чалова.