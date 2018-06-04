Черчесов назвал причину непопадания Рауша в заявку сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает, что защитник Юрий Жирков остался без альтернативы на левом фланге обороны после оглашения окончательной заявки команды на чемпионат мира 2018 года.

«А вы не считаете Кудряшова? Он сыграет слева… Возраст Юры я бы не стал выдвигать вперёд, у него отличные показатели. То же самое и у Самедова. Не надо смотреть на возраст», — сказал Черчесов.

Он также прокомментировал непопадание защитника Константина Рауша в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года.

«У Константина пару дней были проблемы со спиной, мы не стали рисковать, хотя я ждал до конца. Вчера стало понятно, что эта травмочка может всплыть в любой момент и помешать ему», — заявил Черчесов.

Ранее наставник национальной команды России подвёл итоги тренировочного сбора в Австрии.