Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги тренировочного сбора в Австрии.

«Доволен сбором. Выполнили всё, что планировали. Травмы и повреждения? Не бывает такого, чтобы все 28 футболистов были абсолютно здоровы. Но и даже те, кто порой не выходил на поле занимались и выполняли свою программу», — сказал Черчесов.

Он также сказал своё мнение по поводу поражения в контрольном матче с национальной командой Австрии.

«Результат нас, конечно, не устроил. Хотели сделать всё по максимуму, но не получилось. Не хочу говорить почему так вышло, чтобы это не выглядело как оправдание. Хотя, с другой стороны, в подготовке к крупному турниру есть нюансы, и именно они сказались на той игре. Если честно, я бы больше насторожился, если бы мы сыграли идеально. Думаю, с Турцией сыграем лучше. И лучше, чем год назад во время подготовки к Кубку конфедераций», — заявил Черчесов.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко отреагировал на высказывание, что сборная России по футболу не готова к домашнему чемпионату мира по итогам контрольного матча с командой Австрии.