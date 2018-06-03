Эффектное возвращение Кузнецова и характер Овечкина: благодаря голам россиян «Вашингтон» ведёт в финале Кубка Стэнли

В третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1 и вышел вперёд в противостоянии — 2:1. Главным героем встречи стал нападающий столичного коллектива Евгений Кузнецов, забросивший победную шайбу и ассистировавший своему соотечественнику Александру Овечкину, который повторил клубный рекорд по количеству голов в нокаут-раунде.

Главной интригой третьего матча финальной серии плей-офф НХЛ было состояние здоровья Евгения Кузнецова. Ведущая ударная сила «Вашингтона» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и лучший его бомбардир принял участие в предматчевой тренировке столичного коллектива, но даже после неё ни сам хоккеист, ни главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц не давали никаких гарантий относительно выхода россиянина на лёд.

Впрочем, повреждение руки, которое Кузнецову нанёс защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб во второй встрече, оказалось не настолько серьёзным, чтобы помешать форварду сыграть в одном из важнейших поединков профессиональной карьеры. Воспитанник «Трактора» попал в заявку на игру и занял привычное место в центре первой тройки сильнейшей команды Восточной конференции — вместе с её капитаном Александром Овечкиным и силовым нападающим Томом Уилсоном, проделывающим колоссальный объём черновой работы.

На вбрасываниях Кузнецов играл реже обычного — на точку россиянин становился всего пять раз и оказался сильнее противников лишь в 40% единоборств. Но в остальном проблемы с левой рукой практически никак не сказались на его действиях на площадке. Именно от Евгения исходила основная угроза воротам Марка-Андре Флёри, а по окончании встречи его «лицевой счёт» пополнился ещё на два балла (теперь их у россиянина 27, на два больше, чем у ближайшего преследователя Овечкина). Неудивительно, что именно он в итоге и был назван первой звездой матча, укрепив собственные позиции в сокращающемся с каждым поединком финала списке претендентов на «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку матчей на вылет.

Воодушевлённые возвращением Кузнецова хоккеисты «Кэпиталз» провели отличную во многих отношениях третью встречу и превзошли соперника даже в тех компонентах, которые изначально считались козырями «Голден Найтс» — скорости, динамике и самоотдаче. Столичный коллектив добился почти трёхкратного перевеса по блокированным броскам (26 против всего девяти у «Вегаса»), просто значительного — по атакам в створ чужих ворот и силовым приёмам, и мог открывать счёт уже на шестой минуте матча.

Чендлер Стивенсон оперативно вынудил Флёри капитулировать, но перед этим его партнёр по четвёртому звену столичной дружины Деванте Смит-Пелли не по правилам атаковал голкипера гостей, и вместо преимущества в счёте «Вашингтон» получил две минуты меньшинства. Которые благополучно «убил», хоть и не избежав нервотрёпки.

Нули на табло горели до начала второго периода, когда очень активная российская связка «Кэпиталз» в очередной раз напомнила о себе заброшенной шайбой: Кузнецов ассистировал Овечкину, наконец-то придавшему превосходству своей команды осязаемый характер. Перед этим Флёри соорудил парочку эффектных сэйвов, выручив товарищей по «Вегасу» в крайне затруднительных ситуациях, а однажды канадского голкипера спасла штанга.

Для «Великой восьмёрки» этот точный бросок стал 14-м в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что позволило Александру повторить рекорд клуба по количеству голов в одном плей-офф, установленный Джоном Дрюсом в далёком уже 1990 году.

Все оставшиеся в поединке шайбы (всего их набралось четыре, причём все случились в равных составах) стали результатом грубых индивидуальных ошибок. Больше их совершили представители дебютанта НХЛ — точнее, защитник «рыцарей» Ши Теодор. В середине второй двадцатиминутки у него сломалась клюшка в зоне соперника, благодаря чему Ти Джей Оши с Джеем Биглом разогнали молниеносную контратаку, которую эффектно завершил кистевым броском Кузнецов.

Стоило «Голден Найтс» сократить отставание после ляпа Брэйдена Холтби, как Теодор «привёз» ещё раз: уже в третьем периоде защитник на ровном месте потерял шайбу, что привело к голу ранее отличившегося со знаком «минус» Смита-Пелли. Эта ошибка приключилась в самый неподходящий момент и, по сути, стала роковой — у не блиставших в течение всей встречи подопечных Жерара Галлана оставалось лишь шесть минут на спасение, но в полной мере даже возродить интригу «Вегасу» не удалось.

С исторической точки зрения победа в третьем матче открыла «Кэпиталз» прямой путь к Кубку Стэнли — из 27 команд, оказывавшихся в положении Овечкина и его напарников (то есть, взявших третий поединок финала на своём льду и вышедших вперёд в противостоянии со счётом 2:1), 21 становилась обладателем заветного трофея. Но с каждым днём задача столичного коллектива усложняется, а число здоровых игроков на скамейке — сокращается. Защитник первой пары Михал Кемпни, например, получил травму на раскатке перед отчётной встречей, а герой второй встречи Брукс Орпик попал под жёсткий силовой приём Джеймса Нила и пропустил несколько смен.

Четвёртый матч, в любом случае, станет определяющим для исхода серии. В случае победы ранним утром 5 июня по московскому времени «Вашингтон» вплотную подберётся к завоеванию Кубка Стэнли и даже получит право на ошибку — подопечным Тротца необходимо будет лишь не проиграть три раза подряд. Если удача будет на стороне «Голден Найтс», в Вегасе сражение начнётся сначала.