Невероятный сейв Холтби, травма Кузнецова и гол Овечкина: «Вашингтон» выстоял в Лас-Вегасе и сравнял счёт в финале НХЛ

Во втором матче финала плей-офф НХЛ клуб «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и восстановил паритет в серии — 1:1. Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в противостоянии за Кубок Стэнли, но главным героем поединка стал голкипер столичного коллектива Брэйден Холтби. Он отразил 37 бросков по воротам и совершил невероятное спасение за две минуты до окончания основного времени, не позволив форварду «Голден Найтс» Алексу Таку перевести встречу в овертайм.

Ещё до начала финальной серии плей-офф НХЛ заокеанские журналисты и эксперты называли голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли, — и предполагали, что канадец вполне может удостоиться престижной награды даже в том случае, если «рыцари» потерпят поражение в битве за трофей.

В пользу Флёри, трижды бравшего Кубок Стэнли с «Питтсбургом», говорил прежде всего тот факт, что он является единственной настоящей звездой «Голден Найтс» — команды, которая сформирована на драфте расширения из игроков, не обладающих какими-то незаурядными талантами. По ходу плей-офф опытный голкипер практически никогда не подводил партнёров и стал автором целого ряда исключительно зрелищных спасений.

Однако после второго матча финала негласное звание лучшего вратаря совершенно точно перешло к Брэйдену Холтби. Голкипер «Вашингтона» проводит, казалось бы, не самый яркий плей-офф. Он начинал его на скамейке запасных, расплачиваясь за результативные ошибки на финише регулярного чемпионата, а после своего возвращения на последний рубеж скорее дополнял полевых игроков столичного коллектива — поединков, в которых именно он приносил победу подопечным Барри Тротца, за три серии набралось не так уж и много.

Всё изменил единственный, но весьма важный игровой эпизод.

За две минуты до окончания основного времени поединка в Лас-Вегасе, когда «Голден Найтс», проигрывавшие с разницей в одну шайбу, устроили самый настоящий штурм ворот Холтби, Алекс Так обязан был сравнивать счёт на табло и переводить встречу в овертайм. Курьёзный отскок от борта, подтверждающий прописную истину о том, что домашним командам и стены помогают, идеальная передача на пятак, и от форварда требовалось лишь переправить шайбу мимо оказавшегося в полупозиции голкипера «Кэпиталз». Но сам Брэйден был против.

«Спасибо господу, что Холтби — наш вратарь», — сказал после финальной сирены Александр Овечкин.

Впрочем, даже не будь этого чудесного спасения, первой звездой матча Холтби стал бы в любом случае. Ведь уже в стартовом отрезке у «Вашингтона» всё пошло наперекосяк: к исходу восьмой минуты встречи гости уступали со счётом 0:1, не уследив за Джеймсом Нилом. Вскоре они ещё и потеряли Евгения Кузнецова. Лучший бомбардир текущего розыгрыша Кубка Стэнли травмировал руку, попав под жёсткий силовой приём защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба, и сразу же отправился в раздевалку.

По ходу плей-офф (и тем более в финале) клубы неохотно оглашают информацию о состоянии здоровья хоккеистов. Но судя по тому, как россиянин покидал лёд, он испытывал очень сильную боль, и пропуском двух третей второго матча дело может не ограничиться. Не имевшая аналогов в последние восемь лет результативная серия Кузнецова, набиравшего очки в 11 матчах постсезона подряд, прервалась, но это уже никого не интересовало. Вопрос в том, когда воспитанник «Трактора» вновь сможет помочь команде.

В отсутствие Евгения функции дирижёра атак «Кэпиталз» на себя закономерно взвалил Ларс Эллер — он приспособился к этой роли ещё в предыдущих раундах плей-офф, пока травму залечивал Никлас Бэкстрем. Датский форвард ответил на точный бросок Нила, восстановив паритет на табло под занавес первого периода, а после перерыва дважды ассистировал партнёрам. С его передач отличились Овечкин, реализовавший первое большинство гостей в матче, и редко подключающийся к атакам защитник Брукс Орпик, не забивавший в официальных матчах за клуб более двух лет.

Удерживать перевес в две шайбы без ведущего центрального нападающего — задача непростая, но дружина Тротца решила усложнить её ещё больше, хватая одно удаление за другим. Впрочем, из четырёх возможностей поиграть в численном преимуществе хоккеисты «Вегаса» выжали лишь одну шайбу. И, помимо всего прочего, не сумели отличиться за минуту с небольшим в формате «пять на три».

Выстоял «Вашингтон», естественно, благодаря игре Холтби, совершившего в общей сложности 37 спасений. Но и полевые игроки Тротца, мягко говоря, не бросили голкипера на произвол судьбы: суммарно они блокировали 18 бросков соперника. Под шайбу ложился даже Овечкин. Ещё он совершил пять силовых приёмов, уступив по этому показателю лишь нескольким хоккеистам, специализирующимся на силовой борьбе. Например, своему партнёру по ударной тройке столичного коллектива Тому Уилсону.

Удержав минимальный перевес до финальной сирены, «Кэпиталз» не только одержали первую в истории клуба победу в финале Кубка Стэнли. Овечкин со товарищи отобрали у «Голден Найтс» преимущество домашней площадки и перехватили инициативу в решающем противостоянии сезона.