Овечкин получил удар шайбой в лицо в матче с «Вегасом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар шайбой в лицо во время первого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

В середине первого периода Овечкин находился на скамейке запасных, когда шайба попала ему в правую щёку. Удар оказался несильным и не нанёс хоккеисту серьёзных увечий.

Ранее Овечкин вышел на четвёртое место по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.