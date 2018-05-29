Овечкин получил удар шайбой в лицо в матче с «Вегасом»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар шайбой в лицо во время первого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
- © NHL / YouTube
В середине первого периода Овечкин находился на скамейке запасных, когда шайба попала ему в правую щёку. Удар оказался несильным и не нанёс хоккеисту серьёзных увечий.
Ранее Овечкин вышел на четвёртое место по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.
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