Овечкин вышел на четвёртое место по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по количеству набранных очков в плей-офф с экс-форвардом «Детройт Ред Уингз» Павлом Дацюком и делит с ним четвёртое место среди россиян.

В первом матче финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Благодаря ей он довёл количество набранных в плей-офф очков до 113 (58 + 55), что позволило ему сравняться по данному показателю с бывшим нападающим «Детройт Ред Уингз» Павлом Дацюком.

Овечкин делит с Дацюком четвёртое место среди российских хоккеистов по очкам в плей-офф. Первое место занимает также бывший нападающий «Детройта» Сергей Фёдоров (176 баллов), второе — форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (165 баллов). На третьем расположился бывший защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов (117 баллов).

Ранее Овечкин прокомментировал поражение от «Вегаса» в первом матче финала Кубка Стэнли.