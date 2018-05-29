Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Вегаса» в первом матче финала Кубка Стэнли

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды от «Вегас Голден Найтс» в первом матче финала Кубка Стэнли НХЛ.
Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Вегаса» в первом матче финала Кубка Стэнли
  • Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
  • Reuters

«Чувствовалась нервозность, мы были немного не в своей тарелке. Мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Соперник забросил две решающие шайбы, которые мог и не забрасывать. Это исключительно наша вина — дело не в оппоненте. Мы действовали чуть неправильно. Во второй игре надо лучше двигаться, тогда всё будет нормально», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Вегасу» в первом матче финала Кубка Стэнли.

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