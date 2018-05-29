«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ

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В первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступили «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:6.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Томаш Носек, ставший автором в том числе и решающей в поединке шайбы в середине третьего периода.

Российские форварды «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин записали себе в актив по результативной передаче, ассистировав Тому Уилсону.

Этот успех позволил хоккеистам «Голден Найтс» повести в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1:0. Второй поединок противостояния состоится ранним утром четверга, 31 мая, по московскому времени.

Ранее эксперт выразил мнение, что явного фаворита в финальной серии плей-офф НХЛ нет.

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