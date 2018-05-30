Американский комик Фэллон пошутил над хоккеистом Овечкиным

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Американский комик Джимми Фэллон в своём вечернем шоу обсудил причёски хоккеистов команд, которые принимают участие в финальной серии Кубка Стэнли — «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».

Юморист не обошёл вниманием стрижку российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина.

«Скорее всего, он говорит парикмахеру: «Я не злюсь, я просто разочарован», — пошутил Фэллон.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил удар шайбой в лицо в матче с «Вегасом».

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