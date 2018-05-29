«Чувствовали нервозность, наша вина»: Овечкин назвал причины поражения от «Вегаса» в первом матче финала Кубка Стэнли

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» чувствовали себя «не в своей тарелке» во время первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Об этом после игры заявил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он также предположил, что решающая серия плей-офф получится затяжной, а наставник коллектива Барри Тротц выразил уверенность, что его подопечные сумеют взять реванш.

Александр Овечкин и компания приехали в Лас-Вегас на первую встречу финала Кубка Стэнли. Для капитана «Вашингтона», как и для многих партнёров по команде, этот матч стал дебютным в главной серии плей-офф. К сожалению болельщиков столичного коллектива, подопечные Барри Тротца не смогли склонить чашу весов на свою сторону и уступили со счётом 4:6.

Причём «Кэпиталз» дважды вели по ходу поединка, но не смогли удержать преимущество. Сначала «столичных» вперёд вывел точный бросок Никласа Бекстрёма, а после Том Уилсон, которому ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Стоит отметить, что гол получился весьма курьёзным. Форварда «Вашингтона» пытался добить шайбу в ворота после броска своего капитана, та угодила под конёк голкиперу «Голден Найтс» Марку-Андре Флёри. А канадец неловким движением направил её в сетку.

Эта передача позволила Овечкину набрать свои 113 (58 + 55) очков в плей-офф в карьере и выйти на четвёртое место среди российских хоккеистов по данному показателю. Капитан «Вашингтона» имеет равное количество баллов с экс-форвардом «Детройт Ред Уингз», а ныне игроком санкт-петербургского СКА Павлом Дацюком. Уступает Александр лишь Сергею Зубову (117), Евгению Малкину (165) и Сергею Фёдорову (176).

Значимым этот балл оказался и для Кузнецова. Евгений стал первым хоккеистом с 2010 года, которому удалось набирать очки в 11-ти матчах подряд. В последний раз подобное достижение покорялось форварду «Чикаго Блэкхокс» Джонатану Тэйвзу и бывшему нападающему «Детройт Ред Уингз» Йохану Франзену. Результативная серия американца продолжалась на протяжении 13-ти встреч, а шведа — 12-ти.

Кроме того, Кузнецов упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров. На счету уроженца Челябинска 25 (11 + 14) очков, а второе место занимает его партнёр по команде Александр Овечкин с 23 (12 + 11) баллами.

После матча Овечкин признался, что он и его партнёры по команде сильно волновались. По его мнению, это стоило им победы в дебютном матче финала.

«Чувствовалась нервозность, мы были немного не в своей тарелке. Были допущены ненужные ошибки, а соперник забросил две шайбы, которые не должны были оказываться в воротах. Это исключительно наша вина, дело не в «Вегасе».

Мы действовали чуть неправильно. Во второй игре надо лучше двигаться, тогда всё будет нормально. Нам надо забыть про недочёты и идти вперёд. Да, мы провели не лучший матч. Плохо контролировали шайбу, неважно входили в зону. Но мы на 100% уверены в себе. Серия будет сложной и длинной», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Капитан «Вашингтона» чуть не получил травму в середине первого периода. Он находился на скамейке, когда ему в лицо прилетела шайба. К счастью, со здоровьем Овечкина всё хорошо.

Несмотря на поражение, эта встреча получилась весьма удачной для хоккеиста «Кэпиталз» Джона Карлсона, который побил сразу два рекорда клуба. Американец стал лучшим снайпером и лидером по количеству проведённых матчей в плей-офф среди защитников коллектива. Теперь на его счету 17 голов и 95 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли.

Также Карлсон стал одним из главных героев одного из двух спорных эпизодов матча. В моменте с четвёртым голом «Вегаса» защитник находился перед воротами Брэйдена Холтби, но получил толчок в спину от Райана Ривза, который в последствии стал автором заброшенной шайбы. Арбитры никак не отреагировали на эти действия форварда и указали на центр.

«Мне не понравился этот гол. У «Вашингтона» должно было быть большинство», — приводит ESPN слова главного тренера «Вашингтона» Барри Тротца.

Но ещё больший резонанс вызвал эпизод, который произошёл в середине третьего периода. Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо сделал передачу на партнёра, а спустя секунду получил мощнейший силовой приём от Тома Уилсона. В результате игроку хозяев пришлось спуститься в подтрибунное помещение и пройти проверку на сотрясение мозга. Форвард «Вашингтона» был наказан малым штрафом, несмотря на призывы удалить его до конца поединка.

«Судейство было выдающимся, но момент с Уилсоном... Если смотреть повтор момента, то лично моё мнение, что его надо было удалять до конца матча», — заявил наставник «Вегаса» Жерар Галлан.

Пострадавший не стал делать выводы и предоставил решение руководству НХЛ. При этом Маршессо отметил, что силовой приём был проведён с опозданием. Однако сам Уилсон категорически не согласился с мнением оппонента и заявил, что всё делал правильно.

«Я не считаю, что поздновато выполнил силовой приём. Прошли считаные десятые секунды до того момента, как я закончил его. Думаю, что Джонатан просто не заметил меня, поэтому и был удивлён, но это не было проявлением агрессии. Он прекрасно выглядел, когда что-то кричал мне со скамейки», — заявил Уилсон ESPN.

Кроме того, он выразил мнение, что в финале Кубка Стэнли подобные моменты не станут редкостью.

«Моя репутация? Когда вы играете в силовой манере, то мнение о вас всегда будет схожим. Но это моя работа. Я занимаюсь своим делом. Как только он поднялся со льда, то сказал, что это был хороший приём. Это решающие матчи Кубка Стэнли, здесь будут подобные приёмы. Повторюсь, с моей точки зрения, всё было нормально», — добавил форвард.

Однако несколько минут ранее Маршессо успел войти в историю. Он установил рекорд по очкам среди команд, которые проводят свой первый плей-офф в истории. В настоящий момент на его счету 19 (8 + 11) баллов, а по этому показателю он обошёл Джуда Друэна и Игоря Ларионова.

Кроме того, матч стал памятным и для голкипера «Вегаса». Марк-Андре Флёри парировал 24 из 28 бросков и помог своему коллективу выйти вперёд в финальной серии. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли одержал свою 75-ю победу в плей-офф и вышел на чистое восьмое место среди вратарей в истории НХЛ. Рекордсменом является легендарный Патрик Руа. На счету канадца 151 выигранный матч.

«Вегас» одержал победу дома и вышел вперёд в серии, но сражение за Кубок Стэнли только начинается. По мнению наставника коллектива из Невады, вторая игра получится гораздо более напряжённой и осторожной.

«Сегодня не все сыграли так, как хотелось бы. Игра была очень неровной. Мы позволили противнику создать очень много голевых моментов, хотя и сами в долгу не остались. Думаю, что в следующей встрече команды будут действовать более аккуратно. Оба коллектива будут играть лучше», — отметил Галлан.

Его визави, Барри Тротц, выразил надежду, что его подопечные смогут продемонстрировать выступление более высокого уровня во втором поединке.

«Я ожидаю, что мы сумеем ответить за это поражение, потому что мы способны на большее. Я считаю, что мы можем играть лучше, и это радует. Для многих ребят это был первый финал НХЛ, они получили опыт. В меня вселяет надежду знание, что в нашей игре существует другой уровень», — сказал Тротц.