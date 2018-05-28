«Хочется, чтобы Саша поднял кубок над головой»: Разин о феномене Овечкина, прогрессе Кузнецова и финале Кубка Стэнли

Нынешний финал не станет для Александра Овечкина последним шансом завоевать Кубок Стэнли. Об этом в интервью RT заявил хоккейный тренер Андрей Разин. Он признался, что в решающей серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Вегас» будет в равной степени переживать за трёх российских хоккеистов. Также эксперт объяснил, каким образом «Голден Найтс» удалось в дебютном сезоне добраться до финала, назвал причины прогресса Евгения Кузнецова и подчеркнул, что в решающем противостоянии фаворита нет.

«Овечкин дотронулся до Кубка? Он вправе создавать новые традиции»

— «Вашингтон» впервые за 20 лет добрался до решающего противостояния в финале Кубка Стэнли, а «Голден Найтс» удалось сделать это уже в дебютном сезоне. Кто является фаворитом?

— На мой взгляд, фаворита нет. В финале может произойти всё, что угодно. В первую очередь, хочется пожелать Саше Овечкину и другим российским хоккеистам успеха. Я буду переживать за них.

— В трёх раундах плей-офф «Вегас» провёл лишь одну шестиматчевую серию, а с «Лос-Анджелесом» и «Виннипегом» справился ещё быстрее.

— Меня это удивило. Команда, собранная с нуля, феерично провела сезон и легко разобралась со всеми соперниками в плей-офф. С другой стороны, Западная конференция — в принципе послабее. Мы видим, какая рубка шла на Востоке. Да и два предыдущих сезона неслучайно завершились победой «Питтсбурга».

— Остались ли у хоккеистов «Вашингтона» силы после тяжёлых противостояний в плей-офф с «Коламбусом», «Питтсбургом» и «Тампа-Бэй»?

— Усталость накапливается у всех, но в данном случае она нивелируется положительными эмоциями. Плюс, на стороне «Вашингтона» опыт. В команде достаточно ребят, которые как минимум провели достаточно матчей в Кубке Стэнли. Они давно научились быстро восстанавливаться после изнуряющих серий. О волнении тоже говорить не приходится.

— Почему?

— Поверьте, спортсмены на таком уровне умеют справляться со своими эмоциями. «Сгореть», «перенастроиться» — это всё красивые слова для журналистов. Хоккеисты на льду подобного не испытывают вообще, тем более «Вашингтон» по ходу нынешнего плей-офф снял с себя «проклятие «Питтсбурга». Команда получила достаточный заряд уверенности в себе, что вылилось в победу над «Тампой».

— Но ведь эта победа была добыта лишь в седьмом матче?

— Подопечные Барри Тротца в финале конференции вроде бы выиграли два матча на старте, но затем трижды уступили. После такого они вполне могли и вылететь, но ребята собрались и дожали соперника. Да и в первом раунде с «Коламбусом» сложилась похожая ситуация. В этом плане хорошо, что серия длится до четырёх побед, и всегда есть возможность исправить свои ошибки.

— Тренировку «Вашингтона» перед вылетом в Лас-Вегас посетило около шести тысяч человек. Может ли подобное внимание негативно сказаться на игре коллектива?

— Не вижу здесь никакой проблемы. Это в России ко всему относятся серьёзно и могут не пустить людей на тренировку. За океаном же хоккей — шоу. Тот же Никлас Бэкстрём сказал, что 11 лет шёл к победе в Кубке Стэнли. А болельщики «Вашингтона» вообще ждали этого всю жизнь. Так почему они не могут в такой радостный момент быть ближе к любимой команде? На хоккеистов это точно негативно не повлияет, хуже спать они не станут. Волноваться скорее следует «Вегасу».

— После победы в Восточной конференции Овечкин дотронулся до приза Принца Уэльского, хотя это считается плохой приметой. Александр не суеверен?

— Он обладает таким опытом и авторитетом, что имеет право создавать новые традиции. Возможно, традицией для него теперь станет поднимать кубок над головой. (смеётся) Ему это позволено.

«Кузнецов стал в «Вашингтоне» своим»

— Чем можно объяснить серьёзный прогресс «Вашингтона» в нынешнем сезоне?

— В первую очередь, стоит отметить отличную работу главного тренера Барри Тротца. Он сумел по-новому раскрыть практически всех игроков команды. Посмотрите, какого колоссального прогресса добился Евгений Кузнецов, как стабильно начал играть Дмитрий Орлов. Тот же Овечкин, казалось, находился на спаде, а теперь снова заблистал. Отлично на последнем рубеже действует и Брэйден Холтби. Во всём этом велика заслуга наставника. Если взять тот же футбол, то его можно сравнить с Юргеном Клоппом, который в «Ливерпуле» сделал из Мохаммеда Салаха настоящую звезду.

— В нынешнем сезоне многие специалисты отмечают, что Кузнецов превратился в лидера команды.

— Разумеется. Сейчас он выходит на лёд вместе с Овечкиным и выглядит просто великолепно. Хорошее катание Жени и отличное видение площадки дополняет отменный бросок Овечкина. Раньше с Александром играл Бэкстрём, но и здесь стоит отметить работу Тротца, который серьёзно перетасовал звенья, и это дало результат. В этом плане в НХЛ тренеры не боятся рисковать и порой делают перестановки в тройках прямо по ходу игры.

В результате Кузнецов отлично взаимодействует с Овечкиным, а Бэкстрём с Ти Джеем Оши. Плюс, команда грамотно реализует большинство, у «Кэпиталз» существует несколько вариантов для усиления игры в самых разных ситуациях. При этом нельзя сказать, что «Вашингтон» тянет за собой Кузнецов или тот же Овечкин. Нет, «Вашингтон» силён именно командой.

— Что качественно изменилось в игре Кузнецова?

— Самое главное — Евгений полностью адаптировался к новым реалиям. У нас многие уезжают в НХЛ слишком рано, а он, напротив, пересидел в России. На мой взгляд, ему следовало отправиться за океан на год, а то и на два раньше. Другой важный момент — Кузнецов стал своим в команде. Это заметно даже по интервью. Женя смеётся, прикалывается вместе с партнёрами, ему в «Вашингтоне» хорошо, он там свой. А если человек раскрепощён в раздевалке, у него и на льду проблем не будет.

— Как вы считаете, повлияло ли на его игру заключение с «Вашингтоном» нового восьмилетнего контракта на $62,4 млн?

— Повлияло, но не в том плане, что теперь он бегает и думает: «Ух ты, у меня контракт на 60 миллионов». Скорее речь о том, что Евгений почувствовал доверие со стороны руководства клуба, и это придало ему уверенности в себе.

T.J. Oshie, Evgeny Kuznetsov, Alex Ovechkin, Brooks Orpik, Tom Wilson, Braden Holtby, and John Carlson talk with the media after Saturday's practice before heading to Vegas for Game One of the #StanleyCup Final. #ALLCAPShttps://t.co/3c4In0nrkp — Washington Capitals (@Capitals) 26 мая 2018 г.

«Многие думали, что будут приезжать в Вегас поиграть в казино»

— Как вы оцените игру Александра Овечкина? Кажется, в нынешнем плей-офф он стал больше играть на команду.

— При оценке игры хоккеиста я бы вообще не советовал смотреть на такие показатели, как количество голов и передач. Лучше понаблюдайте за тем, как он действует при игре в тело, как блокирует броски, в конце концов, на показатель полезности. В этом плане у Овечкина всё в порядке. Я вообще удивляюсь, когда Александра критикуют за эгоизм.

— А разве его нет?

— Да, он много бросает, регулярно забивает, но при этом не гнушается силовой борьбы. Если команде нужно, Овечкин без вопросов отработает в обороне. Он любит хоккей в себе, а не себя в хоккее. Важно понимать, что в командных видах спорта в принципе нет таких людей, которые могут взять мяч или шайбу и решить всё сами. На ум приходит разве что величайший баскетболист всех времён Майкл Джордан.

— Чем можно объяснить прогресс голкипера «Вашингтона» Холтби? В последние несколько лет в решающие моменты он действовал не очень стабильно, но сейчас по праву может считаться одним из главных творцов победы над «Тампой».

— Не случайно говорят, что вратарь — половина команды, и Холтби делает всё для исторической победы «Вашингтона». Брэйден своей игрой вселяет уверенность в одноклубников. Раз команда вышла в финал, значит, голкипер у неё в полном порядке.

— В финале ему будет противостоять такой же классный вратарь Марк-Андре Флёри, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

— Его игра в этом сезоне тоже в какой-то степени стала откровением, ведь в прошлом году Флёри в составе «Питтсбурга» практически не выходил на лёд в плей-офф и в итоге покинул команду. Теперь Марк-Андре пытается доказать, что его преждевременно списали со счетов. Трудно сказать, насколько он психологически окажется готов к финалу, но его роль во взлёте «Вегаса» велика.

— Как команда, собранная из средних хоккеистов НХЛ, смогла добраться до финала?

— Жерар Галан собрал «Вегас» практически с нуля, и многие думали, что будут приезжать сюда попить шампанского и поиграть в казино. На деле же в составе команды оказалось достаточно недооценённых хоккеистов, «сбитых лётчиков», которые, как и Флёри жаждали доказать, что их рано списывать со счетов. Многих прежние клубы просто не защитили на драфте расширения. В итоге «Вегас» в одну калитку обыграл «Лос-Анджелес», а затем не оставил шансов «Сан-Хосе» и «Виннипегу».

A bunch of guys



just on the ice celebrating a Western Conference Championship



& a trip to the Stanley Cup Final#VegasBornpic.twitter.com/kuHTC41Z4I — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 24 мая 2018 г.

— Вы согласны с тем, что у Овечкина может не быть второго шанса выиграть Кубок Стэнли в случае поражения от «Вегаса»?

— Я бы так не сказал. Осенью Александру исполнится 33 года, но почему бы «Вашингтону» не выиграть Кубок Стэнли в 2018-м? Повторюсь, главное, они преодолели «проклятие Питтсбурга». Но, конечно, хочется, чтобы он поднял кубок над головой уже в этом году, а не откладывал решение задачи на потом.

— Сколько ещё лет Александр Великий сможет выступать на топ-уровне?

— Тут всё зависит только от Александра и от того, насколько профессионально он будет готовиться к матчам, соблюдать режим. Нужно понимать, в таком возрасте профессиональный спортсмен должен очень серьёзно относиться к своему организму. В свою очередь, пожелаю Саше играть как можно дольше и побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным в НХЛ шайбам.