Первый финал Овечкина и команда-сенсация из Невады: «Вашингтон» и «Вегас» разыграют Кубок Стэнли

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Александр Овечкин постарается принести столичному клубу первый Кубок Стэнли в истории, а помогать ему в этом будет лучший бомбардир нынешнего розыгрыша турнира Евгений Кузнецов. Подопечные Жерара Галлана, которые проводят свой дебютный сезон в НХЛ, постараются с ходу завоевать чемпионский кубок. Главные интриги финала Кубка Стэнли — в материале RT.

Путь к финалу

Перед началом сезона ни один хоккейный болельщик или эксперт не рискнул бы поставить на то, что в финале сойдутся именно «Вашингтон» и «Вегас». На протяжении последних 20 лет хоккеисты «Кэпиталз» безуспешно пытались добраться до главного противостояния Кубка Стэнли, а их самым успешным достижением был выход во второй раунд соревнований. В случае с «Голден Найтс» ситуация ещё более невероятная. Подопечные Жерара Галлана проводят свой дебютный сезон в НХЛ, но успели сотворить сенсацию и с ходу дошли до решающей серии.

Оба финалиста Кубка Стэнли отлично иллюстрируют любимую многими американцами историю «золушки». Перед началом сезона и «Вашингтон», и «Вегас» не относились к числу фаворитов, но сумели превзойти все ожидания и добиться потрясающих результатов. Причём подопечные Барри Тротца в этом году располагали одним из слабейших составов за последние несколько лет. Так, по окончании прошлогоднего розыгрыша трофея, клуб покинули ряд опытных игроков: форварды Джастин Уильямс и Даниэль Винник, а также защитники Карл Алзнер и Кевин Шаттенкирк. Но «столичные» сумели перестроиться, найти внутренние резервы и превратиться из неудачника плей-офф в одного из претендентов на победу.

История «Вегаса» и вовсе достойна художественного фильма. Команда была основана лишь летом 2017 года, а практически весь свой состав собирала на драфте расширения. Коллектив из Невады имел право взять у каждой из 30 команд НХЛ по одному игроку, при условии, что те не входили в привилегированный список. Согласно правилам, каждая команда могла гарантированно сохранить права на семерых форвардов, трёх защитников и одного голкипера.

Одним из немногих исключений стал Вадим Шипачёв, который подписал контракт с «Вегасом» после ухода из санкт-петербургского СКА. Однако его пребывание в Неваде оказалось недолгим. Россиянин не смог закрепиться в команде и был сослан в фарм-клуб, но бороться за место в основе не стал. Уже в ноябре он расторг контракт с «Голден Найтс», а также подписал соглашение о завершении карьеры в НХЛ.

В ходе драфта расширения состав коллектива из Невады пополнил и бывший защитник «Вашингтона» Нейт Шмидт. В «Кэпиталз» американец провёл четыре года, но выступал не очень ярко. В своём лучшем сезоне он записал на свой счёт 17 (3 + 14) очков в 60 встречах. Эти невпечатляющие результаты и предопределили тот факт, что «столичные» не стали вносить его в список защищённых.

Однако в «Вегасе» 26-летний хоккеист раскрылся и с ходу установил личный рекорд результативности. В 76 встречах он отметился 36 (5 + 31) баллами и теперь готовится доказать бывшим партнёрам, что его прогресс не случаен.

«Кто бы мог подумать? Лечь — не встать», — так прокомментировал Шмидт встречу со своим бывшим клубом в финале Кубка Стэнли.

Статус фаворита

Однако «Вашингтон» испытывает гораздо большее давление перед финалом, чем «Вегас». «Голден Найтс» уже сотворили невозможное и не попадут под град критики в случае поражения. В отличие от них, от «Кэпиталз» ждут исключительно успеха, особенно в свете победы над чемпионом двух последних лет — «Питтсбург Пингвинз».

К коллективу из столицы США сейчас приковано огромное внимание, в частности, его болельщиков. Так, в преддверии отлёта в Лас-Вегас, тренировку команды посетили около 6 тыс. человек. И это при том, что занятие проходило на запасной арене клуба «Кеттлер Айспекс», которая вмещает максимум 1,2 тыс. зрителей.

«Это круто. Весь город следит за этим, Вашингтон взволнован. Всё-таки 20 лет «Кэпиталз» не были в финале. Важно то, что мы побеждаем. Вот и всё, что я могу сказать. Выигрываем и идём вперёд. Раньше «Вашингтон» никогда не был в таком положении. За всю мою карьеру здесь мы никогда не добивались такого успеха», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

За «Вашингтон» переживают не только в родном округе Колумбия, но и в соседних штатах. Так, поддержку клубу выразил маленький город Ловетсвилл из Вирджинии, население которого составляет около 2 тыс. человек. Правительство населённого пункта приняло резолюцию, согласно которой на ближайшие недели он будет переименован в Кэпиталзвилл. Таким образом, и без того огромная армия фанатов клуба увеличилась.

Феномен Овечкина

Что касается капитана «Вашингтона», то его популярность продолжает расти. Россиянин уже давно является одним из самых известных спортсменов современности, но его первый в карьере выход в финал и победная шайба в седьмом матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» подарили ему ещё много новых почитателей. Одна семья из Вашингтона даже назвала своего сына в честь хоккеиста. Примечательно, что на свет юный Александр Келли появился в день заключительного матча финала Восточной конференции.

Наставник «Вашингтона» считает, что Овечкин уже вписал своё имя в историю хоккея и был одним из тех, кто спас НХЛ в 2005 году.

«Кубок или его отсутствие не являются определяющим фактором для Александра Овечкина, потому что он стал примером для многих ребят. Под его влиянием они начали играть в хоккей. Он будет в Зале славы, причём с первого раза, как только появится такая возможность. Он добился потрясающего успеха в НХЛ, многие сейчас пытаются оценить его вклад в наш вид спорта. Благодаря ему и Сиду (Кросби. — RT) лига справилась с локаутом в 2005 году. Он очень многое сделал», — заявил Тротц.

Отдают должное Овечкину и будущие соперники по финалу. Так, голкипер и лидер «Вегаса» Марк-Андре Флёри рассказал о главной силе Александра — его мощнейшем броске.

«У него великолепный бросок, поэтому он так хорош. Очень сложно справиться с его щелчком в касание или кистевым броском. Они быстры и сильны. Будет непросто. Вратарям всегда тяжело играть против него. Он заставляет любого голкипера демонстрировать всё, на что он способен», — заявил вратарь.

Флёри знает, о чём говорит. За годы карьеры в НХЛ, Овечкин поражал ворота канадца 31 раз. Чаще россиянин забивал лишь шведу Хенрику Лундквисту — 35 шайб.

Высказался о своём бывшем партнёре по «Вашингтону» и Шмидт. По его словам, российский форвард в каждую секунду может нанести разящий бросок по воротам.

«Овечкин — настоящая машина. Он крупный парень, всегда способный создать голевой момент», — отметил Шмидт.

Прогресс Кузнецова и надёжность Холтби

Говоря о «Вашингтоне», нельзя недооценивать вклад и ещё одного российского хоккеиста. Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне превратился из помощника Овечкина в настоящего лидера, который готов в одиночку решить исход любой встречи.

Подтверждением тому является переписанное достижение «Вашингтона» по количеству набранных очков в плей-офф и лидерство в гонке бомбардиров. В 19 встречах уроженец Челябинска записал на свой счёт 24 (11 + 13 баллов) балла. При этом в непосредственной близости располагается и Овечкин. У него в активе 22 (12 + 10) очка.

«Уверен, финал получится весёлым. Сейчас я больше сосредоточен именно на хоккее, не витаю в мечтах о Кубке Стэнли. Это огромный шанс для нас. Всё, что нам необходимо, — это быть вместе и играть в командный хоккей. Победу в финале конференции мы особо не праздновали. Сначала ты рад, но на льду тратишь столько энергии, что через час-два после матча уже довольно сильно утомлён. Хорошо, что у нас есть два выходных перед финалом, теперь нам предстоит путь в Лас-Вегас, в этот огромный город», — признался Кузнецов.

Также нельзя забывать и об ещё одном статистическом показателе. Кузнецов установил рекорд столичного коллектива по количеству результативных матчей подряд. Евгений набирал очки в 10 последних встречах и превзошёл рекорд своего действующего одноклубника Никласа Бэкстрёма.

Также нельзя не отметить и выступление Дмитрия Орлова. Защитник неуверенно провёл пятый матч серии, но в последних двух сыграл гораздо лучше и внёс своё лепту в успех коллектива. Таким образом, в финале Кубка Стэнли впервые с 2009 года сыграют трое россиян. Тогда в главном матче встретились «Питтсбург» и «Детройт». Цвета «Пингвинз» защищали Евгений Малкин и Сергей Гончар, а за «Ред Уингз» выступал Павел Дацюк.

Без сомнения, одним из главных творцов успеха «Вашингтона» является голкипер Брэйден Холтби. В решающие моменты канадец был великолепен и помог своему клубу обыграть «Тампу». Примечательно, что в двух последних встречах серии он не пропустил ни одной шайбы и дважды был признан главной звездой. Кроме того, он стал лишь пятым вратарём в истории, которому удавалось оставить свои ворота в неприкосновенности в последних двух матчах серии плей-офф.

Непревзойдённый Флёри и встреча с Макфи

Главной звездой в составе «Вегаса» также является голкипер. Забаранный у «Питтсбурга» на драфте расширения Марк-Андре Флёри провёл один из лучших сезонов в своей карьере. В ходе плей-офф канадец четырежды уходил со льда без пропущенных шайб, а также вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству побед в розыгрыше Кубка Стэнли. На данный момент в его активе 74 выигранных встречи (рекорд принадлежит Патрику Руа — 151).

Также по теме Шаг к титулу: шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли В седьмом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Тампа-Бэй...

О потрясающем выступлении своего бывшего партнёра по команде высказался форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. По его мнению, «Голден Найтс» во многом обязаны своим успехом именно Флёри.

«Я очень рад за него. Это очень позитивный человек. Как другу и его многолетнему партнёру мне приятно видеть, что он преуспевает. Флёри всегда вкалывает и сейчас является важной частью успеха «Вегаса». Я думаю, что он был мотивирован после перехода. Марк-Андре верит в себя, любит хоккей и хочет помогать команде. Сейчас у него это получается, и «Вегас» играет здорово», — заявил Кросби.

Такого же мнения придерживается и генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд.

«Флёри самый опытный человек в команде, что подтверждают три выигранных Кубка Стэнли. Его все любят, он всегда позитивно настроен, улыбается, готов работать и хочет побеждать. Всё это понятно. Когда мы говорили с генеральным менеджером «Голден Найтс» Джорджем Макфи в первый раз, я сказал ему: «Он станет лицом вашей команды. Он будет её лидером», — цитирует Рутерфорда The Athletic.

Ещё одним интересным фактом финала является противостояние Джорджа Макфи со своим бывшим клубом. Он работал в «Вашингтоне» на должности генерального менеджера с 1997 по 2014 год, но потом был вынужден покинуть свой пост. Сначала он перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс», а после — в «Вегас».

Примечательно то, что именно в эру Макфи в «Кэпиталз» попали такие хоккеисты как Александр Овечкин и Никлас Бекстрём, что добавляет принципиальности этой встрече.

«Из-за Макфи эта серия будет особенной. Он долго работал в «Кэпиталз» и всех нас задрафтовал. Так что противостояние будет интересным, жду его с нетерпением», — отметил Бекстрём.