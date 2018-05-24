Шаг к титулу: шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли

В седьмом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0 и одержал победу в серии. Одним из главных героев поединка стал российский нападающий Александр Овечкин, забросивший шайбу с передачи соотечественника Евгения Кузнецова. Об историческом успехе команды из столицы США — в материале RT.

Капитан и лидер «Вашингтона» Александр Овечкин неслучайно называл седьмой поединок серии с «Тампа-Бэй» важнейшим в своей профессиональной карьере. В его послужном списке, которому позавидовали бы многие признанные звёзды НХЛ, отчаянно не хватало отметок о громких успехах в плей-офф. В большинстве из предыдущих 12 сезонов россиянина в сильнейшей лиге планеты «Кэпиталз» были удивительно хороши в регулярном чемпионате, семь раз выиграв свой дивизион и трижды финишировав первыми в сводной турнирной таблице лиги, но барьер второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли всё это время оставался для столичного коллектива непреодолимым.

Весной 2018-го ситуация переломилась. Подопечные Барри Тротца впервые за 24 года сумели выиграть серию плей-офф у самого принципиального противника — «Питтсбург Пингвинз», перед которым Овечкин со своей командой капитулировал в двух предыдущих сезонах.

Правда, для повторения лучшего результата в истории клуба, ранее лишь однажды выходившего в финал Кубка Стэнли (было это в сезоне-1997/98 и завершилось для столичного коллектива плачевно — он проиграл решающее сражение с «Детройт Ред Уингз» со счётом 0:4), «Кэпиталз» необходимо было сделать что-то невероятное. А именно обыграть на выезде команду «Тампа-Бэй Лайтнинг», ни разу не уступавшую в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ на родном льду.

И Овечкин лучше кого бы то ни было понимал значимость момента. Уже на второй минуте форвард вынудил капитулировать своего соотечественника Андрея Василевского, отличившись в равных составах. Эта шайба помогла россиянину установить в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли сразу два личных рекорда — бомбардирский (22 очка) и снайперский (12 голов).

Что неудивительно: ранее Александр и близко не подбирался к отметке в 19 матчей в одном нокаут-раунде, а в случае с мастером такого уровня количество обязательно должно было рано или поздно перейти в качество.

Впрочем, чтобы точный бросок Великой Восьмёрки всё-таки стал победным, «Кэпиталз» предстояло выдержать немало испытаний. Особенно сложным для дружины Тротца выдался второй период, который хоккеисты «Тампа-Бэй» в буквальном смысле провисели на воротах Брэйдена Холтби. Но 28-летний голкипер, не блиставший стабильностью в текущем плей-офф, не дал ни малейшего повода усомниться в себе, отразив каждый из 29 бросков по своим воротам и остановив звёздное нападение коллектива из Флориды, ведомое Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым, во втором матче подряд.

Тем самым, Холтби вошёл в число избранных, встав в один ряд с Харри Ламли («Детройт», 1950), Кёртисом Джозефом («Эдмонтон», 1998), Домиником Гашеком («Детройт», 2002) и Хенриком Лундквистом («Рейнджерс», 2013). Только ему и перечисленным вратарям удавалось отстоять на ноль в шестых и седьмых играх отдельно взятой серии за многолетнюю историю Кубка Стэнли.

Самоотверженными действиями на последнем рубеже канадец заслужил улыбку фортуны, без которой, как правило, не обходится ни одна большая победа. При счёте 0:1 нападающий «Лайтнинг» Янни Гурде непостижимым образом промахнулся по пустым воротам после великолепной передачи защитника Виктора Хедмана — и тем самым упустил наиболее реальную возможность переломить ход матча в пользу отрезками буквально доминировавших на льду хозяев.

За небрежное отношение к голевым моментам, непозволительное в седьмых матчах серий плей-офф, хоккеистов «Тампа-Бэй» наказал Андре Бураковски. 23-летний форвард, которому ещё в пятом поединке противостояния не нашлось места в составе «Вашингтона», дважды с интервалом в восемь минут оказывался на острие контратак, и в обоих случаях переиграл Василевского.

Так и получилось, что тяжелейший во встрече период, в котором соперник имел двукратное преимущество по броскам (12 против 6), «Кэпиталз» выиграли со счётом 2:0. И сняли практически все вопросы об исходе противостояния, точку в котором броском в пустые ворота поставил постепенно набирающий форму после травмы Никлас Бэкстрём.

Праздник «Вашингтону» подпортила травма Брукса Орпика. В богатейшей на события второй двадцатиминутке (в ней не было разве что только полноценной драки, которую Том Уилсон с Брэйденом Коберном организовали ещё в первом периоде) опытнейший защитник стал жертвой жёсткого силового приёма со стороны Седрика Пакетта и не смог покинуть лёд без посторонней помощи.

Если повреждение обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» окажется серьёзным, это может стать проблемой для штаба Тротца, обладающего весьма скромным выбором игроков обороны. Но об этом в стане «Кэпиталз» подумают позже — пока что хоккеисты столичного коллектива просто радуются исторической победе.

«Что я испытываю? Счастье. За нашу команду, за город, за всех наших болельщиков. Мы все в восхищении. Мы просто придерживались системы, нашего плана. После пятого матча мы не имели права проигрывать. И в результате вышли в финал Кубка Стэнли», — сказал после финальной сирены Овечкин, который, как и его партнёры по «Вашингтону» Евгений Кузнецов с Дмитрием Орловым, впервые в карьере сразятся за главный трофей мирового хоккея.

В 2018-м он, кстати, совершенно точно получит нового обладателя. Ведь в финальной серии плей-офф, стартующей ранним утром 29 мая по московскому времени, «Кэпиталз» сыграют с «Вегас Голден Найтс», для которых нынешний сезон вообще является дебютным в НХЛ. Просто вдумайтесь в это: главный неудачник кубковых баталий последнего десятилетия поспорит за Кубок Стэнли с командой, сформированной на драфте расширения — то есть, из хоккеистов, оказавшихся ненужными другим клубам. Кто бы мог в это поверить хотя бы месяц назад?