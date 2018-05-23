Дацюк стал первым обладателем приза «Сириус» за победы в четырёх главных хоккейных турнирах

Капитан петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк на церемонии закрытия юбилейного, десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был награждён призом «Сириус» как обладатель четырёх главных титулов в хоккее.

Дацюк стал первым лауреатом данного приза. Теперь данной награды будут удостаиваться игроки, в активе которых есть победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина, на чемпионате мира и Олимпийских играх.

«Неожиданная награда. Выходить за ними тяжелее, чем на лёд перед играми. Когда я был маленьким, я и не мечтал, что добьюсь так много. Все мои победы заслуга каждого, кто работал со мной. Все эти победы во имя нашего будущего, во имя здоровья нации, во имя наших детей», — заявил Дацюк.

В свою очередь, вручавший награду россиянину глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил: «Мы знаем, что золотые медали дались вам не так просто. Но в России потрясающая и сильная лига, сильная и настоящая команда».

Дацюк выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» в 2002 и 2008 годах. После перехода в СКА выиграл Кубок Гагарина в 2018 году. В 2012-м в составе сборной России он стал чемпионом мира, а в 2018-м — олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что КХЛ проведёт вынесенные матчи в Вене и Цюрихе в сезоне-2018/19.