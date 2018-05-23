КХЛ проведёт вынесенные матчи в Вене и Цюрихе в сезоне-2018/19

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о намерении провести вынесенные матчи первенства в австрийской Вене и швейцарском Цюрихе в сезоне-2018/19.

Как сообщает пресс-служба лиги, такое решение принято с целью продвижения бренда КХЛ в Европе.

Отмечается, что в октябре игры регулярного чемпионата пройдут в Вене, а в ноябре — в Цюрихе.

Ранее сообщалось, что в КХЛ впервые будет выступать хоккеист из Великобритании.