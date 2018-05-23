В КХЛ впервые будет выступать хоккеист из Великобритании

Казахстанский клуб «Барыс» объявил о подписании контракта с защитником сборной Великобритании по хоккею Беном О'Коннором.

Контракт британца рассчитан на год, сообщает пресс-служба «Барыса». До этого ни один британец не выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ранее российский хоккеист Дмитрий Кагарлицкий перешёл из череповецкой «Северстали» в московское «Динамо».