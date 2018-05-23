«На кону будет стоять всё»: почему седьмой матч серии с «Тампой» самый важный в карьере Овечкина

В ночь на 24 мая «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» проведут седьмой, заключительный матч финальной серии Восточной конференции НХЛ. В случае победы подопечные Барри Тротца впервые за 20 лет выйдут в финал Кубка Стэнли. Для капитана столичной команды Александра Овечкина эта встреча будет иметь особое значение. Почему противостояние с хоккеистами из Флориды станет самым важным в карьере форварда — в материале RT.

История преодоления

За свою 13-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин ещё никогда не был так близок к Кубку Стэнли. Более декады «Вашингтон» неизменно останавливался на стадии четверть- или полуфинала Восточной конференции. Сначала камнем преткновения был «Нью-Йорк Рейнджерс» с Хенриком Лундквистом в воротах, а после ведомые Сидни Кросби и Евгением Малкиным «Питтсбург Пингвинз».

На протяжении шести последних сезонов столичный коллектив неизменно терпел поражения от одной из этих команд, а в сезоне-2013/14 с ними приключилось ещё большее несчастье: впервые за последние семь лет «Кэпиталз» не смогли квалифицироваться в плей-офф.

В этом году подопечные Барри Тротца наконец сделали то, что не удавалось им на протяжении 20 лет. В первом раунде они сломили сопротивление «Коламбус Блю Джекетс», уступая по ходу серии со счётом 0:2. А уже в следующем взяли верх на своим извечным соперником. «Кэпиталз» обыграли «Питтсбург» и не позволили действующему чемпиону стать первой в XXI веке командой-династией в НХЛ.

Однако, чем дальше — тем сложнее. В финале конференции Овечкина и компанию ожидало испытание в виде «Тампа-Бэй». Соперник впечатляюще провёл регулярный сезон и лишь четыре очка уступил обладателю Президентского кубка — «Нэшвилл Предаторз». Никита Кучеров окончательно утвердился в статусе одной из звёзд заокеанской лиги, впервые в карьере набрав 100 очков.

Помимо этого, он упоминался в числе главных претендентов на награду самому ценному игроку чемпионата — «Харт Трофи». А его партнёр по команде — голкипер Андрей Василевский — установил рекорд клуба по победам в турнире и попал в список кандидатов на приз лучшему вратарю — «Везина Трофи».

«На кону будет стоять всё»

Противостояние между «Вашингтоном» и «Тампа-Бэй» проходит на сверхдраматичной ноте. На протяжении четырёх первых встреч команды не одержали ни одной победы на домашнем льду, но в нужный момент воспользовались преимуществом своей площадки. Заключительная, седьмая игра пройдёт во Флориде и станет главной в карьере Овечкина. Победа или поражение в ней может предопределить будущую карьеру Александра как в клубе, так и в НХЛ.

Причём капитан «Вашингтона» в 11-й раз в карьере выйдет на лёд в седьмом матче серии плей-офф. По этому показателю он занимает второе место в истории НХЛ. Чаще него в решающих встречах играл только словацкий защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара.

«Разумеется, у каждого из нас есть мечты и мысли, с которыми мы начинаем сезон, а затем вступаем в плей-офф. Но теперь, когда мы оказались в этой позиции, больше всего не хочется с ней расставаться. Легко нам не будет. Это точно не рутинный матч регулярного чемпионата. Никакого завтра не существует. Реабилитироваться за это поражение будет уже невозможно», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

По словам россиянина его и партнёров ждёт самый важный матч в карьере.

«Для меня не имеет значения, буду я находиться на льду или на скамейке. В любом случае оставлю всю свою энергию и сделаю всё возможное, чтобы поддержать партнёров. Будь то голы, передачи, драки — неважно. Завтра на кону будет стоять всё», — добавил Овечкин.

Форвард рассказал, почему этот успех так важен для него.

«Самое главное — это не раздражаться, когда что-то происходит не по-твоему. Нужно оставаться верным выбранному курсу и играть правильно до самой последней секунды, что бы ни происходило на льду до этого. Мы должны продолжить действовать так же, как в матче №6. Просто, умно, не позволяя визави чувствовать себя свободно ни в своей зоне, ни в нейтральной. Все помнят, насколько трудным был этот год и физически, и ментально. И теперь мы просто не хотим, чтобы он заканчивался. Вы спросили, в чём главная отличительная черта нашей нынешней команды? Мы никогда не сдаёмся — вот в чём», — добавил Овечкин.

Возраст

Победа в противостоянии с «Тампой» очень важна для россиянина как минимум по одной причине. Овечкину в сентябре исполнится 33 года. Однако он продолжает демонстрировать лучшие качества и забрасывать по 40 и более шайб за сезон. Но всему есть предел. Невозможно предсказать, как долго он сможет играть на топ-уровне. Особенно учитывая, насколько контактный и жёсткий хоккей пропагандируется в североамериканской лиге.

На протяжении всей карьеры Овечкин сам действовал на пределе жёсткости, о чём свидетельствуют неоднократные дисквалификации. Так, в марте 2010 года он нанёс серьёзную травму защитнику «Чикаго Блэкхокс» Брайану Кэмпбеллу, который был вынужден пропустить остаток сезона. Сам Александр был отлучён от хоккея на две ближайшие встречи. Однако и сам россиянин нередко получал повреждения. В 2013 году он был вынужден играть в плей-офф с переломом плюсневой кости.

Из-за характера и выдающихся физических данных Овечкина некоторые эксперты прочат ему ещё много лет карьеры. Один из журналистов ESPN Грег Вышински всерьёз рассматривает сценарий, при котором нападающий доработает до конца свой трёхлетний контракт с «Вашингтоном», а затем подпишет соглашение на пять лет с другой командой.

Это позволит ему не только продлить свой век в НХЛ, но и попытаться превзойти снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки. На настоящий момент в активе Александра 608 голов, и от достижения канадца его отделяет 286 заброшенных шайб.

Упущенное золото Олимпиады

На протяжении всей карьеры Овечкин был одним из тех хоккеистов, которых не нужно было уговаривать приехать в расположение сборной России после изнурительного сезона. Александр принимал участие в восьми чемпионатах мира и трижды помогал своей национальной команде завоёвывать золотые медали. Он никогда не скрывал, что успех на международной арене значит для него ничуть не меньше, чем победа в Кубке Стэнли, но в 2018 году по его амбициям был нанесён серьёзный удар.

Руководство НХЛ в лице Гэри Беттмэна не отпустило своих хоккеистов в Пхёнчхан, практически перечеркнув шансы Овечкина на олимпийское золото. При этом сам капитан «Вашингтона» сопротивлялся до последнего. Он отстаивал свою позицию в прессе, обращался к президенту клуба Теду Леонсису, но всё оказалось напрасно. Александр остался в Северной Америке и был вынужден смотреть по телевизору, как его соотечественники обыгрывают Германию и получают награду, о которой он мечтал всю жизнь.

Вероятно, Игры в Пхёнчхане были для Овечкина последним шансом завоевать золото Олимпиады. До следующего турнира остаётся четыре года — хоккеисту к тому моменту исполнится уже 36 лет. Вряд ли кто-то рискнёт предсказать, в какой форме будет россиянин в 2022 году и не решит ли руководство лиги в очередной раз поставить финансовые интересы на первый план и отказать игрокам в поездке на соревнования. В свете этого Кубок Стэнли может остаться последней не покорившейся Овечкину командной наградой, шансы на завоевание которой ещё остаются.

Личные награды

С момента дебюта в НХЛ москвич принялся не только подтверждать свой высочайший уровень мастерства, но также и завоёвывать различного рода индивидуальные трофеи. За годы выступления за океаном он поднимал над головой приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата («Арт Росс Трофи»). По три раза он признавался самым ценным игроком («Харт Трофи»), а также самым выдающимся спортсменом на основании голосования ассоциации игроков («Тед Линдсей Эворд»).

Отдельно стоит отметить умение Овечкина отправлять шайбу в ворота соперника. Хоккеист — рекордсмен НХЛ по количеству «Морис Ришар Трофи», он семь раз завершал сезон во главе гонки снайперов. Причём последний раз он сделал это в нынешнем году. Он отметился 49 голами и на пять точных выстрелов опередил ближайшего преследователя — финна Патрика Лайне из «Виннипег Джетс».

Однако без победы в Кубке Стэнли карьера Овечкина будет незавершённой, даже несмотря на обилие индивидуальных трофеев и гарантированное включение во все возможные Залы Славы. Хоккей — командный вид спорта, а успешность атлета оценивается именно по количеству коллективных наград.

Такого же мнения придерживается величайший хоккеист в истории Уэйн Гретцки. Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли и всевозможных рекордов НХЛ выказал уважение Овечкину и пожелал тому удачи.

«Мы с ним хорошие друзья, и я очень высокого мнения о нём. Из всех, кто ещё не выигрывал Кубок Стэнли, он полностью заслужил это. Он всё отдал хоккею, «Вашингтон Кэпиталз» и своей стране. Я очень хочу увидеть, как он однажды выиграет этот трофей. Он вложил всю душу и сердце в то, чтобы стать отличным хоккеистом и чемпионом. Индивидуальные рекорды зависят от того, как долго играешь, и от стабильности. Ему надо отдать должное», — заявил Гретцки.