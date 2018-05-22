«Настоящий зверь»: игра Овечкина помогла «Вашингтону» сравнять счёт в серии с «Тампа-Бэй»

«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0, а Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. После игры специалисты и партнёры по команде особо отметили вклад Александра Овечкина. О том, как игра капитана «Вашингтона» вдохновила его одноклубников, — в материале RT.

После первой домашней победы в серии с «Вашингтоном» «Тампа-Бэй» оставалось выиграть всего одну встречу для того, чтобы третий раз в истории клуба выйти в финал Кубка Стэнли. Основанная лишь в 1992 году команда в 2004-м уже завоевала заветный трофей, а 11 лет спустя остановилась в шаге от успеха, уступив «Чикаго Блэкхокс».

«Кэпиталз» же за всю свою 34-летнюю историю занёс в актив три Президентских кубка и лишь раз добирался до главного матча Кубка Стэнли. Произошло это в 1998 году, но стать обладателем награды «Вашингтону» тогда не удалось. В финале он был разгромлен «Детройт Ред Уингз», ведомым россиянами Сергеем Фёдоровым, Вячеславом Фетисовым, Игорем Ларионовым и Вячеславом Козловым.

В нынешней серии ключевые роли также играют российские спортсмены. Александр Овечкин впервые в карьере превратился в командного игрока и имеет почти идентичные показатели по количеству голов и результативных передач в плей-офф (11 + 10), а его партнёр Евгений Кузнецов вырос в настоящего лидера коллектива. До начала встречи в активе уроженца Челябинска было на один голевой пас больше, что позволяло ему возглавлять гонку бомбардиров.

В то же время главной надеждой «Лайтнинг» стал Андрей Василевский. Начиная с третьего матча голкипер принялся творить настоящие чудеса в воротах, что принесло его коллективу три победы подряд в серии. А его самого стали сравнивать с трёхкратным олимпийским чемпионом и одним из лучших вратарей в истории советского и мирового хоккея — Владиславом Третьяком.

«Вашингтону» было некуда отступать. Его устраивала только победа, поэтому команда с первых минут устремилась в атаку. Солировало российское трио, а два отличных шанса отличиться имел Овечкин. Сначала капитан «Кэпиталз» открылся на пятачке, получил передачу от Кузнецова и направил снаряд в дальний нижний угол, а в конце периода подставил клюшку под выстрел Тома Уилсона. Также дальним броском отметился Дмитрий Орлов, но в каждом из эпизодов бесподобно действовал Василевский. Голкипер «Тампы» взял в этой серии высочайшую планку и не собирался опускаться ниже её уровня.

Что касается Овечкина, россиянин отдавал команде всего себя. Он отрабатывал в обороне, а также был как никогда агрессивен. Уже на старте встречи от силовых приёмов в его исполнении пострадали Виктор Хедман и Янни Гурд, а Крис Кунитц и вовсе оказался припечатан к борту.

«Когда он действует настолько жёстко и ищет возможности столкнуться с кем-либо, это, безусловно, заставляет соперников чувствовать себя некомфортно», — заявил Кузнецов The Washington Post.

По словам нападающего, физическое давление оказывал не только Овечкин, однако его действия ощутимо помогли команде.

«Вся команда приложила усилия, сложно выделить кого-то одного. Я знаю, что вы его любите, и когда он катается так, как сегодня, и пытается кого-то ударить, уверен, что сопернику от этого некомфортно, а в результате мы сегодня много владели шайбой в зоне атаки», — цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» действовал на пределе жёсткости. Хоккеисты были заряжены на борьбу, о чём красноречиво свидетельствует статистика силовых приёмов. За всю встречу подопечные Тротца 39 раз обошлись неласково с соперником, в то время как хоккеисты «Тампы» — лишь 19.

Во втором периоде подопечные Джона Купера оживились и ответили опасным моментом. Энтони Сирелли оказался один на один с голкипером хозяев Брэйденом Холтби, но тот сыграл безупречно. А в концовке 20-минутки «Вашингтон» наказал оппонента за расточительность. Впервые за последние два матча «столичные» получили численное преимущество, чем незамедлительно воспользовались. Кузнецов и Никлас Бекстрём вывели на бросок Ти Джея Оши, который переиграл Василевского.

Андрей потрясающе провёл этот матч и отразил 31 бросок, но за 10 минут до конца пропустил второй гол. Джей Бигл и Чандлер Стивенсон разыграли красивую комбинацию за воротами противника, которую точным броском с пятачка завершил Деванте Смит-Пелли. А в концовке дубль оформил Оши, отправивший снаряд в пустые ворота «Лайтнинг».

«Вашингтон» всухую переиграл «Тампа-Бэй» и сравнял счёт в серии. Главным героем встречи был признан голкипер «Кэпиталз» Холтби. Канадец совершил 24 спасения и впервые в нынешнем плей-офф оставил свои ворота в неприкосновенности. Звания второй звезды вечера удостоился автор двух голов Оши, а третьей — Смит-Пелли.

Победитель Восточной конференции и второй финалист Кубка Стэнли определится в заключительной, седьмой встрече противостояния, которая пройдёт в Тампе на «Амали Арене». Триумфатор этого поединка поспорит за главный трофей с «Вегас Голден Найтс». Подопечные Жерара Галлана близки к тому, чтобы сделать невозможное и стать чемпионами в первом же сезоне в НХЛ.

Сам Овечкин признался, что не чувствовал психологического давления перед шестой игрой серии.

«Нам было некуда отступать, впредь необходимо продолжать в том же духе. Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться и эмоционально перегорать. Нужно лишь выходить на лёд и играть.

Все нереализованные моменты оставим на седьмую встречу. Трудно назвать эпизод, который стал ключевым. Мы одержали победу, а какие-то отдельные моменты выделять не стоит. Вся команда играла на высоком уровне. В следующем матче определится финалист Кубка Стэнли. Будем биться», — сказал Овечкин.

После матча один из экспертов NBC Кит Джонс высоко оценил действия Овечкина в шестом матче серии с «Тампа-Бэй».

«Его игра напомнила Марка Месье. Он настоящий зверь. Всегда хочется, чтобы капитан выходил на лёд и вёл за собой своих партнёров, показывал пример. Он делал это на протяжении всего периода. Когда играешь с ним в одной команде, то пытаешься соответствовать его уровню интенсивности. Если ты его соперник, то тебе будет больно. В перерыве таких матчей сидишь в раздевалке, прикладываешь пакетики со льдом к ушибленным местам и думаешь, как переломить ход поединка», — заявил Джонс.

Согласился с ним и Оши, который назвал Овечкина ключевым фактором победы в данном матче.

«Я думаю, решающим стало присутствие восьмого номера (Овечкина. — RT) на площадке. Вся игра зависит от того, где находится Овечкин и как соперники пытаются ему противостоять», — цитирует Ти Джея официальный сайт НХЛ.

Кузнецов также может занести себе в актив шестой матч серии. Результативная передача на Оши помогла Евгению довести количество результативных баллов в плей-офф до 23 (11 + 12) и упрочить своё лидерство в гонке бомбардиров. Всего два очка ему уступает Овечкин.

«Не думаю, что существует команда, с которой я также хотел бы провести седьмой матч серии. «Лайтнинг» сделали много особенного в этом году. Они серьёзно выросли и продолжают расти. Мы уже побеждали и дома, и на выезде. Посмотрим, получится ли у нас заслужить право продолжить свой путь», — заключил наставник «Вашингтона» Тротц.