«Продолжаем в том же духе»: Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Тампу-Бэй» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли. Российские лидеры «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали по два балла за результативность. Нападающий хозяев Никита Кучеров отметился незасчитанной шайбой и голевой передачей, а его партнёр по команде Андрей Василевский пропустил четыре шайбы и был заменён после второго периода.

Российское дерби

Первого матча между «Тампой-Бэй» и «Вашингтоном» российские болельщики ждали с огромным интересом, ведь цвета обеих команд защищают немало отечественных хоккеистов: Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов («Кэпиталз»), Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров («Лайтнинг»).

Конечно, наибольшие ожидания были связаны с восьмым номером «столичных», который, несмотря на огромное количество личных наград, до сих пор так и не стал обладателем Кубка Стэнли. Да и «Вашингтон» ни разу в истории не завоёвывал почётный трофей и лишь раз играл в финале — в далёком 1998-м.

«Тампа» же выигрывала Кубок в 2004-м, а в 2015-м добралась до решающего противостояния, но уступила «Чикаго».

Нынешний плей-офф увереннее начали именно хоккеисты «Лайтнинг». В двух первых раундах Кубка Стэнли они лишь по разу уступили «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз» и уверенно пробились в финал Восточной конференции. «Вашингтону» же пришлось отыгрываться после двух поражений от «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде, а затем сражаться с действующим обладателем трофея «Питтсбургом».

Разочарование Кучерова, счастье Овечкина

Казалось, что в первом матче финальной серии преимущество будет на стороне «Тампы», играющей дома, но на деле подопечные Джона Купера провалили два стартовых периода. В первом они нанесли по воротам Брэйдена Холтби всего два броска.

«Вашингтон», в составе которого вновь вышли на лёд отбывший дисквалификацию Том Уилсон и восстановившийся после травмы Андре Бураковски, начал матч активно. И спустя семь минут после стартового вбрасывания команде удалось открыть счёт.

Михал Кемпны нанёс бросок с дальней дистанции, а Василевский оказался к этому не готов. Для чешского защитника данный гол оказался первым в плей-офф за всю карьеру. Принял участие в атаке и Кузнецов, записавший на свой счёт результативную передачу.

А в концовке первого периода состоялся эпизод, который, пожалуй, решил судьбу встречи. Кучеров в контратаке убежал на рандеву с Холтби и сумел переиграть его, однако партнёры Никиты в этот момент умудрились допустить нарушение численного состава.

В результате взятие ворот не было засчитано, а «Вашингтон» получил большинство. «Столичным» хватило пяти секунд, чтобы разыграть лишнего. После мощнейшего броска Овечкина снаряд прополз между щитков у Василевского и оказался в сетке. Александр забросил свою девятую шайбу в нынешнем плей-офф. При этом до сигнала на перерыв оставалось всего три секунды.

После такой обидной неудачи хозяева рассыпались окончательно и пропустили во втором периоде ещё дважды. Василевского заставили капитулировать Джей Бигл и Ларс Эллер, которого из-за травмы Никласа Бекстрёма перевели в центр второго звена. Орлов с Овечкиным отметились результативными передачами.

«Тампа» же пришла в себя лишь в заключительном периоде. К слову, в перерыве Купер решил предоставить отдых отразившему 19 бросков Василевскому и выпустил на лёд дебютанта плей-офф Луи Доминге. Канадец в итоге не подвёл: отразил семь бросков и сохранил свои ворота на замке.

Помимо этого, хозяевам удалось отыграть две шайбы. Сперва Стивен Стэмкос реализовал большинство не без помощи Кучерова, а затем Ондржей Палат отличился в контратаке. В концовке «Тампа» даже прижала соперника к воротам, но спасти эту встречу было уже невозможно. Однако серия только начинается, и всё ещё впереди.

«Решающим моментом стал гол Овечкина»

После матча наставник хозяев Купер был очень недоволен действиями своей команды.

«Соперник играл матч финала конференции, а мы — какую-то рядовую 38-ю встречу регулярного чемпионата. Вот вам и разница», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

А наставник «Вашингтона» Барри Тротц подчеркнул, что исход противостояния фактически решил Овечкин.

«Конечно, решающим моментом был его гол, когда счёт стал 2:0. Для нас открылось окно возможностей, и мы смогли им воспользоваться. В плей-офф такая возможность предоставляется нечасто», — радовался Тротц.

Сам Овечкин в микст-зоне вёл себя сдержанно и отказался назвать свою игру идеальной. К слову, после отчётного матча на его счету в текущем сезоне Кубка Стэнли значатся 17 баллов за результативность (9+8), и Александр поднялся в первую пятёрку лучших бомбардиров плей-офф.

«Чем отличается новый соперник от предыдущего? Тем, что это «Тампа», а не «Питтсбург», майки другие. У «молний» есть четыре сбалансированных звена, кто-то играет более технично, другие — в более силовой хоккей. Сегодня мы удачно начали, не дали им пространства и возможностей для бросков, повели 4:0. В конце расслабились, пошли ненужные удаления, но, слава богу, выиграли. Провёл ли я идеальную игру? Последняя игра будет идеальной. А сейчас есть над чем работать, выиграли — продолжаем в том же духе. Настраиваемся и отдыхаем», — заявил Овечкин.

А один из лидеров «Тампы» Стэмкос посетовал, что соперник играл быстрее, и признал, что в эпизоде с незасчитанным голом Кучерова его партнёры действительно допустили нарушение правил.

«У нас было очевидное нарушение состава, так что не думаю, что кто-то сильно обрадовался голу. Игра была остановлена. Когда ты пропускаешь такую шайбу, это позволяет сопернику захватить инициативу. Они пытались переправить шайбу под бросок Овечкину. Сегодня мы были на шаг позади, против сильного соперника так нельзя играть. Нельзя оправдываться тем, что мы слишком долго отдыхали. «Вашингтон» был быстрее. Играл строго и был лучше в спецбригадах», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.