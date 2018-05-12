«Вашингтон» переиграл «Тампа-Бэй» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ, Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» голами отметились Михал Кемпни (8-я минута), Александр Овечкин (20), Джей Бигл (23) и Ларс Эллер (27). У Овечкина также в активе результативная передача. Россиянин Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, Дмитрий Орлов — один.

У «Тампы» шайбы забросили Стивен Стэмкос (44) и Ондржей Палат (54). Российский нападающий Никита Кучеров набрал одно очко, отдав результативную передачу. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок, пропустил четыре шайбы и после двух периодов был заменён.

По итогам матча Овечкин стал первой звездой матча, Кузнецов — второй.

Следующий матч в серии до четырёх побед состоится в Тампе 13 мая.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вошли в список претендентов на «Конн Смайт Трофи», который вручается лучшему игроку плей-офф НХЛ.