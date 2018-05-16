Невезение Овечкина, гол Кучерова и спасения Василевского: как «Тампа» в гостях обыграла «Вашингтон»

«Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Матч на домашнем льду столичной команды закончился со счётом 4:2 в пользу гостей. Лучшим игроком стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 36 бросков. Голами отметились его одноклубник Никита Кучеров и нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

В день третьего матча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» в небе над столицей США засверкали молнии — символ команды из Флориды, давший ей название. Для «Вашингтона», не слишком удачно играющего у себя дома в нынешнем Кубке Стэнли, это было самое настоящее предостережение. Клуб Александра Овечкина выиграл пока только три матча из шести — этого недостаточно для того, чтобы оказаться наверху турнирной сетки. Если бы у «Кэпиталз» была возможность, они и дальше продолжали бы гастроли, которые приносят им значительно больше успеха.

There is actual lightning in D.C. right now. ⚡ pic.twitter.com/hwLCc1FfSX — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 16 мая 2018 г.

У «Тампы», напротив, появилась возможность освободиться от давления родных стен и глотнуть свежего воздуха. Перед третьей игрой серии главному тренеру команды Джону Куперу пришла в голову идея перетасовать первое звено и убрать из него Джей Ти Миллера. В паре с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом он так себя и не проявил, а звёздных партнёров вынуждал только нервничать и срываться.

В тройку к Кучерову и Стэмкосу отправился больше соответствующий их уровню чех Ондржей Палат. Чтобы сыграться и начать показывать результат, им требовалось немного практики — одного тренировочного дня между матчами в таких случаях бывает недостаточно. Выиграть время обязан был Андрей Василевский. Ему и самому нужно было прийти в себя после десяти пропущенных шайб в предыдущих двух матчах. Если бы российский вратарь с самого начала принялся демонстрировать непоколебимую уверенность в себе, вскоре она передалась бы и остальным игрокам.

Василевский не подвёл: в первом периоде он не позволил «Вашингтону» открыть счёт, хотя хозяева льда очень старались. Россиянин отразил 14 бросков подряд. Одноклубники отблагодарили его, едва появилась возможность разыграть лишнего игрока. Стивен Стэмкос точно прицелился из левого круга и забросил шайбу. Нападающий повторил клубный рекорд Мартена Сан-Луи, реализовавшего большинство десять раз в Кубке Стэнли. А для «Тампы» это был восьмой матч подряд, в котором она заработала гол при численном перевесе.

If there ever is something such as a perfect shot...



Well, this is it. #StanleyCuppic.twitter.com/1uTUhJLUvn — NHL (@NHL) 16 мая 2018 г.

«Вашингтону» стоило бы подтянуть дисциплину и больше не подставлять своего вратаря Брэйдена Холтби, но в начале второго периода он вновь остался без должной помощи. Никите Кучерову хватило 16 секунд, чтобы удвоить преимущество в счёте, — гол получился очень похожим на тот, что сотворил Стэмкос.

Российский нападающий прекрасно себя чувствовал под взором вашингтонских болельщиков и вскоре отдал изумительную передачу Виктору Хедману, снабжавшего партнёров снарядами в предыдущих результативных атаках. За неполные 24 минуты защитник набрал три балла и продлил свою результативную серию до восьми матчей — в плей-офф такое не случалось с игроками обороны с 1995 года, когда Ларри Мёрфи набирал очки для «Питтсбург Пингвинз» в девяти встречах подряд.

Пробить Андрея Василевского удалось только тому, кто сам с ним когда-то играл в одной команде. Потеря в зоне «Тампы» привела к точному броску Бретта Коннолли. Но больше гости не позволяли себе расслабиться. Напротив, не прошло и пяти минут, как разрыв в три гола вернулся — постарался Брейден Пойнт. Российский защитник Дмитрий Орлов, из-за которого была пропущена предыдущая шайба, вновь стал свидетелем этого неприятного события.

Как это нередко бывало, «Вашингтон» бросил играть раньше времени. Той сумасшедшей самоотдачи, которую в критические моменты показывали игроки, больше не было. В последнем периоде Василевскому хватало работы, но справиться с ней ему было нетрудно. Порадовать вашингтонских болельщиков смог только Евгений Кузнецов, отличившийся после ухода Брэйдена Холтби из ворот. Гол с острого угла получился классным и позволил российскому форварду сравняться по очкам в плей-офф с промолчавшим в этот вечер Александром Овечкиным — у лидера «Вашингтона» не достиг цели ни один из девяти бросков.

From the pass to the shot, this is just utterly beautiful. #StanleyCuppic.twitter.com/CZFR5djWZN — NHL (@NHL) 16 мая 2018 г.

«Никто не говорил, что будет просто. «Тампа» не собиралась отдавать нам две победы у себя дома. Нам надо было играть отчаяннее и умнее», — сказал Овечкин после матча.

«Нужно быстро забывать предыдущие игры и получать удовольствие от следующих. Никто ведь не ожидал 4:0 в нашем исполнении, не так ли? Мы все знали, что это будет упорная серия. Нужно немного расслабиться и оставаться позитивными», — заявил Кузнецов, на счету которого 11 нереализованных бросков.

«Тампа» выиграла со счётом 4:2 и сумела спасти серию, вернув её к себе домой как минимум ещё на одну игру. Андрей Василевский был признан лучшим игроком матча, а Никита Кучеров заслужил звание третьей звезды дня.