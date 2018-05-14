Судейский скандал, гол Овечкина и злость Кучерова: как «Вашингтон» разгромил «Тампу» в Кубке Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полуфинале Кубка Стэнли. Матч закончился со счётом 6:2 в пользу столичного клуба. Несмотря на то что «Тампа» повела в счёте благодаря несправедливому удалению в составе соперников, российские форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов помогли своей команде добиться успеха.

Для «Тампа-Бэй Лайтнинг» было крайне важно добиться реванша во втором финальном матче Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз». Серия начиналась дома у команды из Флориды, и первый матч она проиграла самым досадным образом. Ехать в столицу США с тяжёлым грузом из двух поражений было бы весьма неприятно.

Зарядить хоккеистов «Тампы» на подвиги был призван Габриэль Лекавалье — маленький сын легенды команды Венсана Лекавалье, выигравшего в 2004 году Кубок Стэнли. Лекавалье-младший вышел на лёд в свитере своего отца и показывал публике, чтобы она громче поддерживала игроков в трудный для них момент. Но стараний маленького мальчика мало.

Le jeune Gabriel Lecavalier motive la foule au centre de la patinoire sous le regard de son père, Vincent Lecavalier



Un choix de première ronde en 2028 ? pic.twitter.com/mD2SKENEzZ — LNH (@LNH_FR) 14 мая 2018 г.

Андрей Василевский пропустил первую шайбу уже на 28-й секунде. Том Уилсон подправил клюшкой дальний бросок Мэтта Нисканена, и снаряд пролетел мимо уха российского вратаря. Балл за передачу в этой атаке записал на свой счёт Евгений Кузнецов.

«Тампа» всё-таки собралась и вышла вперёд в течение десяти минут благодаря двум удалениям в составе «Вашингтона». И если за фол Уилсона хозяева льда имели право наказывать соперника, то в следующий раз им было лучше этого не делать. Потому что опасной игры высоко поднятой клюшкой, за которую Ти Джей Оши был удалён, не было — арбитры поверили актёрским способностям Виктора Хедмана, который упал, едва дотронувшись рукой до крюка клюшки Оши.

Victor Hedman has a way of drawing non-existent high sticking penalties pic.twitter.com/vitVq2JWz5 — Jeremy Perrigo (@jeremyperrigo) 14 мая 2018 г.

Несправедливый гол Стивена Стэмкоса с передачи Никиты Кучерова разозлил весь «Вашингтон», и далее началась феерия в исполнении столичной команды. Начало разгрому положило оборонительное звено «Кэпиталз», контратаковавшее находившихся в тот момент на льду звёзд «Тампы». Деванте Смит-Пелли сравнял счёт, вернув своей команде уверенность в своих силах.

Хотя «Вашингтону» не хватает одного из своих лидеров Никласа Бэкстрёма, у него есть достойная замена в виде Ларса Эллера. Весь датский хоккей в эти дни испытывает подъём, и добившийся перевода во второе звено форвард тоже. Под конец второго периода он вывел свою команду вперёд, а когда за десять секунд до сирены удаление схлопотал Василевский, поучаствовал в голевой атаке российских хоккеистов. Эллер так метался по пятачку, пытаясь замкнуть пас Евгения Кузнецова с фланга, что заставил российского голкипера самому занести шайбу в ворота. Кузнецов стал автором шайбы, а передачу перед этим ему сделал Александр Овечкин.

Болельщикам «Тампы» не хотелось, чтобы перерыв перед третьим периодом кончался, ведь было очевидно, что Овечкин будет стараться сделать ответную любезность партнёру. Так и вышло уже на четвёртой минуте. Выход «два в один» закончился десятым голом Овечкина в плей-офф и 11-й передачей Кузнецова. Шестую шайбу, установившую окончательный счёт в матче, забросил Бретт Коннолли.

Beautiful work from Kuzy to Ovi on the 2-on-1. #ALLCAPSpic.twitter.com/5S6IfIE9AW — Washington Capitals (@Capitals) 14 мая 2018 г.

«Вашингтон» одержал седьмую выездную победу в Кубке Стэнли — это повторение клубного рекорда и лучший результат в лиге в этом году. Кузнецов, набрав три очка за результативность, был признан лучшим игроком матча. Овечкин стал третьей звездой дня. После игры он отметил силу «Тампы» и предостерёг болельщиков «Вашингтона», чтобы они не радовались раньше времени.

«Это большая победа, но для нас ещё ничего не закончилось. Вы возвращаемся домой, чтобы сделать своё дело и взять ещё одну игру. Это будет тяжело. У «Тампы» есть отличные игроки. Нам нужно просто показать свой хоккей и не позволить им ничего сделать», — сказал Овечкин, ставший лучший бомбардиром плей-офф среди тех, чьи команды продолжают бороться за Кубок Стэнли.

Для Никиты Кучерова матч получился едва ли не провальным. Он успел нанести всего два броска за игру, а, к примеру, защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов — целых пять. Кучеров был так зол из-за результата матча, что на последней минуте пнул спокойно стоявшего Коннолли во время пересменки — кроме как психологической неустойчивостью такие поступки не объяснить.

Kucherov's penalty on Connolly late in regulation pic.twitter.com/jDuGfWB0RL — Jeremy Houghtaling (@JGHoughtaling) 14 мая 2018 г.

«Тампе» есть из-за чего нервничать — следующая встреча команд пройдет уже на родине команды «Кэпиталз» — в столице США. Все последние годы «Вашингтону» не хватало в плей-офф стабильности и уверенности. Теперь эти ценные качества у столичной команды есть.