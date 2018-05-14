Судейский скандал, гол Овечкина и злость Кучерова: как «Вашингтон» разгромил «Тампу» в Кубке Стэнли
- Александр Овечкин и Евгений Кузнецов во время матча
- Reuters
Для «Тампа-Бэй Лайтнинг» было крайне важно добиться реванша во втором финальном матче Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз». Серия начиналась дома у команды из Флориды, и первый матч она проиграла самым досадным образом. Ехать в столицу США с тяжёлым грузом из двух поражений было бы весьма неприятно.
Зарядить хоккеистов «Тампы» на подвиги был призван Габриэль Лекавалье — маленький сын легенды команды Венсана Лекавалье, выигравшего в 2004 году Кубок Стэнли. Лекавалье-младший вышел на лёд в свитере своего отца и показывал публике, чтобы она громче поддерживала игроков в трудный для них момент. Но стараний маленького мальчика мало.
Le jeune Gabriel Lecavalier motive la foule au centre de la patinoire sous le regard de son père, Vincent Lecavalier— LNH (@LNH_FR) 14 мая 2018 г.
Un choix de première ronde en 2028 ? pic.twitter.com/mD2SKENEzZ
Андрей Василевский пропустил первую шайбу уже на 28-й секунде. Том Уилсон подправил клюшкой дальний бросок Мэтта Нисканена, и снаряд пролетел мимо уха российского вратаря. Балл за передачу в этой атаке записал на свой счёт Евгений Кузнецов.
«Тампа» всё-таки собралась и вышла вперёд в течение десяти минут благодаря двум удалениям в составе «Вашингтона». И если за фол Уилсона хозяева льда имели право наказывать соперника, то в следующий раз им было лучше этого не делать. Потому что опасной игры высоко поднятой клюшкой, за которую Ти Джей Оши был удалён, не было — арбитры поверили актёрским способностям Виктора Хедмана, который упал, едва дотронувшись рукой до крюка клюшки Оши.
Victor Hedman has a way of drawing non-existent high sticking penalties pic.twitter.com/vitVq2JWz5— Jeremy Perrigo (@jeremyperrigo) 14 мая 2018 г.
Несправедливый гол Стивена Стэмкоса с передачи Никиты Кучерова разозлил весь «Вашингтон», и далее началась феерия в исполнении столичной команды. Начало разгрому положило оборонительное звено «Кэпиталз», контратаковавшее находившихся в тот момент на льду звёзд «Тампы». Деванте Смит-Пелли сравнял счёт, вернув своей команде уверенность в своих силах.
Хотя «Вашингтону» не хватает одного из своих лидеров Никласа Бэкстрёма, у него есть достойная замена в виде Ларса Эллера. Весь датский хоккей в эти дни испытывает подъём, и добившийся перевода во второе звено форвард тоже. Под конец второго периода он вывел свою команду вперёд, а когда за десять секунд до сирены удаление схлопотал Василевский, поучаствовал в голевой атаке российских хоккеистов. Эллер так метался по пятачку, пытаясь замкнуть пас Евгения Кузнецова с фланга, что заставил российского голкипера самому занести шайбу в ворота. Кузнецов стал автором шайбы, а передачу перед этим ему сделал Александр Овечкин.
KUZY MAKES IT 4-2 WITH 2.9 REMAINING IN THE 2ND! #ALLCAPSpic.twitter.com/pzd9MG8V5m— Washington Capitals (@Capitals) 14 мая 2018 г.
Болельщикам «Тампы» не хотелось, чтобы перерыв перед третьим периодом кончался, ведь было очевидно, что Овечкин будет стараться сделать ответную любезность партнёру. Так и вышло уже на четвёртой минуте. Выход «два в один» закончился десятым голом Овечкина в плей-офф и 11-й передачей Кузнецова. Шестую шайбу, установившую окончательный счёт в матче, забросил Бретт Коннолли.
Beautiful work from Kuzy to Ovi on the 2-on-1. #ALLCAPSpic.twitter.com/5S6IfIE9AW— Washington Capitals (@Capitals) 14 мая 2018 г.
«Вашингтон» одержал седьмую выездную победу в Кубке Стэнли — это повторение клубного рекорда и лучший результат в лиге в этом году. Кузнецов, набрав три очка за результативность, был признан лучшим игроком матча. Овечкин стал третьей звездой дня. После игры он отметил силу «Тампы» и предостерёг болельщиков «Вашингтона», чтобы они не радовались раньше времени.
«Это большая победа, но для нас ещё ничего не закончилось. Вы возвращаемся домой, чтобы сделать своё дело и взять ещё одну игру. Это будет тяжело. У «Тампы» есть отличные игроки. Нам нужно просто показать свой хоккей и не позволить им ничего сделать», — сказал Овечкин, ставший лучший бомбардиром плей-офф среди тех, чьи команды продолжают бороться за Кубок Стэнли.
Для Никиты Кучерова матч получился едва ли не провальным. Он успел нанести всего два броска за игру, а, к примеру, защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов — целых пять. Кучеров был так зол из-за результата матча, что на последней минуте пнул спокойно стоявшего Коннолли во время пересменки — кроме как психологической неустойчивостью такие поступки не объяснить.
Kucherov's penalty on Connolly late in regulation pic.twitter.com/jDuGfWB0RL— Jeremy Houghtaling (@JGHoughtaling) 14 мая 2018 г.
«Тампе» есть из-за чего нервничать — следующая встреча команд пройдет уже на родине команды «Кэпиталз» — в столице США. Все последние годы «Вашингтону» не хватало в плей-офф стабильности и уверенности. Теперь эти ценные качества у столичной команды есть.
- «Посвятил команде всего себя»: как блестящая игра Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в полуфинал конференции НХЛ
- Падение героя: ошибки Овечкина помешали «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в плей-офф НХЛ
- Ключевой фактор: потрясающая игра Василевского вывела «Тампа-Бэй» в полуфинал Кубка Стэнли
- «Мы ждали слишком долго»: Овечкин и Кузнецов впервые за 20 лет вывели «Вашингтон» в полуфинал Кубка Стэнли
- «Продолжаем в том же духе»: Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Тампу-Бэй» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ