Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Василевский отразил 36 бросков по воротам в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном».
Второй звездой стал шведский защитник «молний» Виктор Хедман, отметившийся голом и двумя результативными передачами.
Третьей звездой назван российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросивший одну шайбу и отдавший голевой пас.
Ранее сообщалось, что два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» и сократить отставание в полуфинальной серии Кубка Стэнли.