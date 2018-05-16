Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Василевский отразил 36 бросков по воротам в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном».

Второй звездой стал шведский защитник «молний» Виктор Хедман, отметившийся голом и двумя результативными передачами.

Третьей звездой назван российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросивший одну шайбу и отдавший голевой пас.

Ранее сообщалось, что два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» и сократить отставание в полуфинальной серии Кубка Стэнли.