Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Василевский отразил 36 бросков по воротам в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном».

Второй звездой стал шведский защитник «молний» Виктор Хедман, отметившийся голом и двумя результативными передачами.

Третьей звездой назван российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросивший одну шайбу и отдавший голевой пас.

Ранее сообщалось, что два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» и сократить отставание в полуфинальной серии Кубка Стэнли.

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