Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» и сократить отставание в полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей на Виктора Хедмана. Также в его команде шайбы забросили Стивен Стэмкос и Брэйден Поинт.

В составе столичного клуба отличились россиянин Евгений Кузнецов и Бретт Коннолли.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 36 бросков, был признан первой звездой матча, Кучеров — третьей.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что «Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Виннипегом».