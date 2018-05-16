Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» и сократить отставание в полуфинальной серии Кубка Стэнли
Встреча завершилась со счётом 4:2.
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей на Виктора Хедмана. Также в его команде шайбы забросили Стивен Стэмкос и Брэйден Поинт.
В составе столичного клуба отличились россиянин Евгений Кузнецов и Бретт Коннолли.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 36 бросков, был признан первой звездой матча, Кучеров — третьей.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Вашингтона».
Ранее сообщалось, что «Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Виннипегом».