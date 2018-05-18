«Один из лучших голкиперов в мире»: игра Василевского помогла «Тампе» сравнять счёт в серии с «Вашингтоном»

Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях переиграла «Вашингтон Кэпиталз» и сравняла счёт в финальной серии Восточной конференции НХЛ. Подопечных Барри Тротца не спасли голы Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, а главной звездой встречи стал вратарь флоридцев Андрей Василевский, отразивший 36 бросков. Как великолепная игра голкипера помогла вернуть интригу противостоянию — в материале RT.

Пока в Дании проходит один из самых зрелищных за последнее время чемпионатов мира по хоккею, за океаном события разворачиваются не менее стремительно. После двух поражений в родной Флориде команда «Тампа-Бэй» отправилась в столицу страны и сразу же одержала первую победу в серии с «Вашингтоном». Никита Кучеров и компания четырежды огорчили Брэйдена Холтби и вернули интригу в противостоянии, а столичный коллектив не спасла даже вдохновенная игра Евгения Кузнецова.

Четвёртый матч должен был стать во многом определяющим. В случае успеха «Кэпиталз» оставалось добыть всего одну победу до выхода в долгожданный финал Кубка Стэнли. Учитывая состояние лидеров коллектива Барри Тротца, дожать «Лайтнинг» со счёта 3:1 не составило бы для них особого труда. Поражение же с новой силой закручивало интригу, особенно с учётом возвращения на домашнюю площадку «Тампы».

За день до одного из ключевых матчей в центре внимания находился голкипер «Тампа-Бэй». Андрей Василевский впечатляюще провёл сезон и по праву вошёл в список претендентов на приз лучшему вратарю — «Везина Трофи», но на старте противостояния с «Вашингтоном» не мог подтвердить свой статус. 10 пропущенных шайб за две игры не вселяли уверенности в болельщиков, но партнёры и главный тренер Джон Купер продолжали доверять 23-летнему голкиперу и не ошиблись. Он выдал настоящее шоу в третьей встрече и был признан главным героем поединка.

Потрясающая игра вратаря произвела настолько сильное впечатление, что Василевского стали сравнивать с величайшим голкипером в истории советского хоккея Владиславом Третьяком. Причём заявил об этом как тренер вратарей клуба Франц Жан, так и сам трёхкратный олимпийский чемпион.

Уже на первых минутах стало ясно, что Василевский воспринял эти сравнения как руководство к действию — и выдал отличную игру. Уроженец Тюмени отразил 36 бросков и лишь дважды позволил шайбе пересечь линию своих ворот. Это принесло победу «Тампа-Бэй», а Андрею — звание первой звезды встречи.

Василевского нельзя обвинить ни в одной из пропущенных шайб. В эпизоде с голом Дмитрия Орлова, голкипер «Лайтнинг» сначала чудом среагировал на отличный бросок соотечественника от синей линии, а уже через доли секунды спиной парировал добивание Ти Джея Оши. К сожалению, партнёры вратаря не поддержали и позволили американцу вернуть шайбу всё тому же защитнику, который беспрепятственно направил её в дальнюю девятку. В довершение обзор Андрею закрыл партнёр Антон Строльман.

Ещё до конца периода российский вратарь отразил опаснейший бросок всё того же Оши с пятачка, а огорчить Василевского смог лишь Евгений Кузнецов. Он получил передачу от Александра Овечкина и оказался один на один с голкипером. Форвард уверенно реализовал стопроцентный момент и забросил свою 10-ю шайбу в плей-офф. По этому показателю он догнал капитана «Вашингтона».

Кроме того, этот гол позволил Кузнецову повторить рекорд столичного коллектива по баллам за один розыгрыш Кубка Стэнли. Евгений довёл количество набранных очков до 21 (10 + 11) и сравнялся с всё тем же Овечкиным. Предыдущее достижение было установлено девять лет назад.

К этому моменту «Тампа-Бэй» уже успела дважды поразить ворота Холтби. По разу отличились его тёзка Пойнт, а также капитан коллектива Стивен Стэмкос. Василевский же поймал настоящий кураж и больше не позволил «Вашингтону» зажечь красный свет за своими воротами. Голкипер дважды спас после опаснейших бросков Чандлера Стивенсона, а в заключительном периоде сотворил настоящий шедевр, отразив хитроумную подкидку в исполнении Бретта Конноли.

Блестящая игра голкипера вдохновила хоккеистов «Лайтнинг», которые дожали оппонента. Сначала с передачи ещё одного россиянина Михаила Сергачёва отличился Алекс Киллорн, воспользовавшийся ошибкой Холтби на выходе. А итоговый счёт встречи установил Энтони Чирелли. Канадец отправил каучуковый диск уже в пустые ворота «Кэпиталз» за несколько мгновений до финальной сирены.

Этот эпизод стал последней каплей для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Сразу после финальной сирены он выплеснул негативные эмоции на клюшке, ударив ей об перекладину ворот. Чуть позже нападающий объяснил, почему был раздосадован.

«Для нас это упущенная возможность. Мы проиграли битву — соперник забросил две шайбы в концовке, а мы не смогли. Но что есть, то есть, уже ничего не изменишь. Не собираемся оглядываться назад, будем смотреть только вперёд. Команда по ходу сезона успела побывать в разных ситуациях, поэтому будем сражаться дальше. Это огромный и важнейший тест, проверка. Мы всё равно будем получать удовольствие от игры, от плей-офф. Посмотрим, что произойдёт. Мы едем в Тампу, сыграем в свой хоккей, попытаемся победить и вернуться домой», — цитирует Овечкина Washington Post.

Как и в преддверии встречи, после неё говорили также о Василевском. Автор победной шайбы Алекс Киллорн высоко оценил игру Андрея и признался, что наличие такого голкипера в плей-офф является необходимым условием успеха.

«Многие парни приносят себя в жертву. Райан Кэллахэн, по-моему, заблокировал сегодня три броска (по протоколу два. — RT), и Василевский был просто великолепен. В плей-офф команде обязательно нужен вратарь, который сделает все эти спасения в сложных ситуациях», — цитирует нападающего официальный сайт НХЛ.

Высказался о действиях своего голкипера и капитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос.

«Сегодня Василевский спас нас. Вот почему он — один из лучших, если не лучший голкипер мира. Когда мы играли не лучшим образом, он всегда давал нам шансы победить. Сегодня был очередной яркий пример подобного», — отметил Стэмкос.

Эта победа стала для Василевского 14-й в плей-офф и помогла ему выйти на третье место среди российских голкиперов по выигранным матчам в розыгрыше Кубка Стэнли. На второй строчке расположился Илья Брызгалов (20), а рекорд принадлежит Николаю Хабибулину (39).

Кроме того, противостояние «Тампа-Бэй» и «Вашингтона» уже вошло в историю. В первых четырёх матчах клубы ни разу не победили на домашнем льду, что произошло лишь третий раз в истории НХЛ. Раньше подобное имело место в сезоне-1994/95 в серии между «Нью-Джерси Девилз» и «Филадельфия Флайерз», а также в плей-офф 2004 года. Тогда в первых четырёх встречах на своей площадки потерпели поражения «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс».