Рекорд Кузнецова и блестящая игра Василевского: «Вашингтон» в третий раз подряд уступил «Тампа-Бэй» в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов установил новый рекорд клуба по количеству очков в одном плей-офф, Александр Овечкин забросил свою 11-ю шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан второй звездой дня.

После двух подряд поражений дома «Вашингтон» отправился во Флориду в надежде продолжить победную выездную серию в матчах с «Тампа-Бэй». Перед этим поединком ни один из финалистов Восточной конференции не сумел порадовать болельщиков победой на своём льду, и подопечные Барри Тротца не планировали отклоняться от взятого курса.

В свою очередь, «Тампа-Бэй» в последних встречах наконец обрела хоккеиста, который может стать ключевым фактором в данном противостоянии. Андрей Василевский вдохновенно провёл две выездные встречи со «столичными», в каждой из них отразив по 36 бросков соперника. Голкипер пропустил лишь четыре шайбы, оба раза признавался одной из главных звёзд вечера и принёс «Лайтнинг» две важнейшие победы.

В «Вашингтоне» также солировали российские хоккеисты. Если к чудесам в исполнении Александра Овечкина все давно привыкли, то звезда Евгения Кузнецова по-настоящему зажглась именно в этом плей-офф. К пятому матчу уроженец Челябинска уже успел набрать 21 (10+11) результативный балл и повторить рекорд «Кэпиталз» по очкам в плей-офф.

Однако старт пятого матча получился обескураживающим для хоккеистов из столицы США. Ещё один российский игрок клуба — Дмитрий Орлов — дважды грубо ошибся за несколько секунд, Кузнецов проиграл борьбу сопернику, а Овечкин находился слишком далеко от эпизода. Капитан был вынужден просто наблюдать за тем, как Седрик Пакетт открывал счёт. «Тампа-Бэй» отличилась спустя 19 секунд после начала поединка и повергла в шок «Вашингтон».

Впоследствии Орлов стал одним из главных антигероев данной встречи. Защитник действовал очень неуверенно, а его ошибки неизменно приводили к результативным атакам соперника. Так, в середине первой 20-минутки он поскользнулся в средней зоне и подарил шайбу своему соотечественнику Никите Кучерову. Тот переадресовал её Онджею Палату, который точным броском поразил ворота Брэйдена Холтби.

Подопечные Тротца нанесли лишь четыре броска по воротам соперника за первый период. В дебюте второй 20-минутки флоридцы отличились в третий раз, а на льду снова находился Орлов. Защитник «Тампы» Антон Строльман совершил рейд по левому флангу и бросил по воротам. С выстрелом шведа Холтби справился, но на добивание подоспел Райан Кэллахан. Американец выскочил из-за спины российского защитника и переправил шайбу в сетку.

Лишь при счёте 0:3 «Вашингтон» наконец «проснулся» и бросил все силы вперёд. Хоккеистам потребовалось всего четыре минуты, чтобы сократить разницу в счёте, а голом отметился Кузнецов. Россиянин подставил клюшку под мощнейший выстрел Мэтта Нисканена и переправил снаряд в сетку. Евгений установил новый рекорд «Вашингтона» по очкам в плей-офф и вышел на первое место в гонке бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Хоккеисты из столицы осадили ворота Василевского, но тот в очередной раз выступил изумительно. Сначала Андрей выручил свой коллектив после опаснейшего выстрела в упор от Джона Карлссона, а бросок Овечкина пришёлся в штангу. В итоге уроженец Тюмени записал на свой счёт 28 спасений и был признан второй звездой дня в НХЛ.

В итоге Овечкин всё же отправил шайбу в сетку ворот «Тампа-Бэй», но это было слишком поздно. За две минуты до конца «Кэпиталз» пошли ва-банк и сняли голкипера, что принесло свои плоды. Александр занял своё излюбленное место в левом круге вбрасывания и послал снаряд точно в девятку. Даже Василевский оказался бессилен. Но это позволило лишь сократить отставание в счёте. Флоридцы одержали первую домашнюю победу в серии и теперь находятся в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

После этого матча Овечкин записал в свой актив 21 (11+10) очко в плей-офф, что стало повторением его личного рекорда. Ранее подобное удавалось ему в сезоне-2008/09, правда, тогда ему для этого потребовалось 14 матчей вместо 17.

«Очевидно, что противостояние с «Тампа-Бэй» превратилось в серию до двух побед. Нам просто нужно выиграть две встречи. Наша задача — вернуться сюда на седьмой матч. Не думаю, что наши соперники делают что-то особенное. Я же стараюсь действовать по-разному, в том числе по максимуму использую тело, чтобы проводить силовые приёмы. Поражение не сильно разочаровывает. Конечно, когда вы проигрываете, то чувствуете себя плохо. Но сегодня у нас просто было плохое начало матча, не больше», — цитирует Овечкина The Washington Post.

Кузнецов также посетовал на неудачное начало матча и рассказал, чего «Вашингтону» не хватило для успеха.

«Никакого напряжения перед этой встречей не было. Наоборот, чувствовал приятное волнение. Такое бывает, когда ждёшь чего-то хорошего. Начали немного медленно. Всего четыре броска за стартовый период — так играть нельзя. Но ничего, это станет для «Вашингтона» хорошим уроком. Потом мы попытались вернуться в игру, в принципе, получалось многое. Во второй 20-минутке не хватило одного гола. Но, как говорится, если бы у бабушки был… Хотя всё равно много позитивного в нашей игре, это должно перенестись на следующий поединок серии», — отметил Кузнецов.