Кузнецов установил новый рекорд результативности «Вашингтона» в плей-офф НХЛ, превзойдя достижение Овечкина

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Российский нападающий Евгений Кузнецов установил новый рекорд результативности «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф НХЛ Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятом матче полуфинальной серии нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», Кузнецов забросил шайбу, тем самым набрал своё 22-е очко, тем самым установив новый рекорд клуба.

Предыдущим обладателем данного достижения был другой российский форвард Александр Овечкин, набравший 21 очко в сезоне-2008/09.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил личный рекорд по очкам в плей-офф НХЛ.

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