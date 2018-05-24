Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Тампа-Бэй» и выйти в финал плей-офф НХЛ
Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Андре Бураковски. Ещё по шайбе себе в актив записали форварды Александр Овечкин и Никлас Бэкстрём.
Этот успех позволил хоккеистам «Кэпиталз» выиграть серию до четырёх побед одной из команд со счётом 4:3 и во второй раз в истории клуба пробиться в финал Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Овечкин назвал седьмой матч серии с «Лайтнинг» важнейшим в своей карьере.