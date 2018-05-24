Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Тампа-Бэй» и выйти в финал плей-офф НХЛ

В седьмом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Андре Бураковски. Ещё по шайбе себе в актив записали форварды Александр Овечкин и Никлас Бэкстрём.

Этот успех позволил хоккеистам «Кэпиталз» выиграть серию до четырёх побед одной из команд со счётом 4:3 и во второй раз в истории клуба пробиться в финал Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин назвал седьмой матч серии с «Лайтнинг» важнейшим в своей карьере.