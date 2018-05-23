Овечкин — о седьмой игре с «Тампой»: это будет самый важный матч в моей жизни

Короткая ссылка
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением насчёт предстоящего седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Вряд ли кто-то мог подумать, что дело дойдёт до седьмого матча в серии против «Тампы» за право выйти в финал Кубка Стэнли. Наверное, журналисты так не считали. Вы, должно быть, рассчитывали, что сейчас уже будете отдыхать. Но мы здесь и рады этому», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Хоккеист добавил, что седьмой матч серии с «Тампой» является самым важным и для него лично, и для «Вашингтона» в целом. 

«Завтра состоится, пожалуй, самый главный матч и в моей жизни, и в жизни команды. Мы хотели вернуться сюда, хотели провести матч №7 и выиграть его», — сказал Овечкин.

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных