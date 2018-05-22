Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в шестом матче серии с «Тампой»

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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал своё мнение о победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Отступать было некуда, надо продолжать в том же духе. Я уже не в том возрасте, чтобы перегорать или волноваться, надо было выходить и играть. Все неиспользованные моменты оставим на седьмую игру. Самое главное — что удалось выиграть, а выделять какие-то эпизоды не вижу смысла», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он также не стал никого отмечать отдельно и заявил, что вся команда сыграла на самом высоком уровне.

Ранее НХЛ определила трёх звёзд игрового дня.

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