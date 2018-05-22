Голкипер «Вашингтона» Холтби признан первой звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трёх звёзд игрового дня.

Первой звездой стал вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, отразивший все 24 броска по своим воротам в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Второй звездой признан нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, оформивший дубль. Третьим игроком дня назван его одноклубник Деванте Смит-Пелли, забросивший шайбу.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

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