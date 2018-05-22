«Вашингтон» обыграл «Тампу» и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Ти Джей Оши (36-я и 60-я минуты), ещё одну шайбу на свой счёт записал Деванте Смит-Пелли (51-я). Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл на льду 58 с лишним минут и отразил 31 из 33 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3:3. Победитель в противостоянии определится в заключительной игре, которая пройдёт 23 мая на льду «Тампы».

Ранее нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что шестой матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» может стать самым важным в его карьере.

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