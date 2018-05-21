Овечкин: возможно, шестой матч серии плей-офф НХЛ с «Тампой» — самый важный в моей карьере
«Возможно, это самый важный матч в карьере. Два шага между вами и финалом Кубка Стэнли», — приводит слова Овечкина журналист Washington Post Изабель Хуршудян.
Столичный клуб после пяти встреч проигрывает «Тампе» со счётом 2:3. В случае поражения «Вашингтон» не выйдет в финал Кубка Стэнли.
Матч между командами состоится 22 мая и начнётся в 3:00 мск.
Ранее Овечкин заявил, что противостояние с «Тампой» превратилось в серию до двух побед.