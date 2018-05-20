Овечкин: противостояние с «Тампой» превратилось в серию до двух побед
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Очевидно, что противостояние превратилось в серию до двух побед. Нам просто нужно взять два матча. Наша задача — вернуться сюда и сыграть седьмую встречу», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Ранее Барри Тротц заявил, что «Вашингтон» сам выкопал себе яму в первом периоде матча с «Тампой».
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