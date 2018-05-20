Тренер «Вашингтона»: мы сами выкопали себе яму в первом периоде матча с «Тампой»
«Я не могу дать оценку началу матча. Возможно, мы подумали, что матч снова начнётся в восемь вечера, а не в 19:15. В дебюте я не чувствовал, чтобы у нас что-либо получалось. Мы не играли быстро и сами выкопали себе яму», — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что во втором и третьем периодах его команда действовала хорошо.
«Мы начали кататься и играть быстро. У нас была масса моментов. Мы просто не смогли подобраться к ним ближе», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ.