Тренер «Вашингтона»: мы сами выкопали себе яму в первом периоде матча с «Тампой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я не могу дать оценку началу матча. Возможно, мы подумали, что матч снова начнётся в восемь вечера, а не в 19:15. В дебюте я не чувствовал, чтобы у нас что-либо получалось. Мы не играли быстро и сами выкопали себе яму», — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что во втором и третьем периодах его команда действовала хорошо.

«Мы начали кататься и играть быстро. У нас была масса моментов. Мы просто не смогли подобраться к ним ближе», — добавил тренер.

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