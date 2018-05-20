Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Короткая ссылка
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Василевский провёл на льду все 60 минут пятого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» и отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня признан форвард «Тампы» Райан Кэллахан, записавший на свой счёт гол и результативную передачу.

Третьим в списке лучших игроков стал ещё один нападающий «Лайтнинг» Седрик Пакетт — автор первой шайбы в матче.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Вашингтон» и вышла вперёд в серии полуфинала плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных