Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Василевский провёл на льду все 60 минут пятого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» и отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня признан форвард «Тампы» Райан Кэллахан, записавший на свой счёт гол и результативную передачу.

Третьим в списке лучших игроков стал ещё один нападающий «Лайтнинг» Седрик Пакетт — автор первой шайбы в матче.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Вашингтон» и вышла вперёд в серии полуфинала плей-офф НХЛ.