«Великий хоккеист»: в США восторженно отозвались об игре Овечкина в решающем матче полуфинала Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продемонстрировал высочайший уровень мастерства в заключительном матче серии финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом заявил его партнёр по команде Том Уилсон. По мнению тренера Барри Тротца, россиянин доказал, что он великий хоккеист. Триумф «Кэпиталз» встречали ликованием и в родном городе. Фанаты следили за матчем на домашней арене клуба, а после победы вышли на улицы, где празднование исторического успеха продолжалось всю ночь.

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» надолго запомнят сегодняшний день. Подопечные Барри Тротца впервые за последние 20 лет смогли преодолеть барьер финала Восточной конференции и пробиться в главный матч Кубка Стэнли. Всё решилось в седьмой встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг», автором победного гола уже на 62-й секунде стал Александр Овечкин. Примечательно, что эта шайба вошла в топ-10 самых быстрых в заключительных играх серии.

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«Кэпиталз» ещё трижды огорчили голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, сохранив при этом свои ворота. Окончательный счёт броском в пустые ворота установил ещё один ветеран команды — Никлас Бэкстрём, а уже спустя четыре минуты Овечкин впервые в карьере получил Приз принца Уэльского, которым награждаются победители Восточной конференции НХЛ. Причём форвард нарушил традицию, по которой хоккеисты не трогают этот трофей. Во время торжественной церемонии нападающий сначала коснулся его, а затем взял в руки. После игры Овечкин лично внёс награду в самолёт коллектива.

По окончании матча Александр рассказал, что чувствует после первого в XXI веке выхода «Вашингтона» в финал Кубка Стэнли. «Я очень счастлив за своих ребят, за всю организацию, за наших фанатов. Наконец-то мы это сделали. Не могу дождаться, чтобы вернуться домой и сыграть в финале Кубка Стэнли. Это будет сумасшествие. Мы ждали этого момента долгое время и теперь знаем, чего стоит выйти в главный матч. Мы в четырёх победах от цели. Мы будем биться», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Впоследствии Овечкин был признан третьей звездой встречи. Второй был назван форвард Андре Бураковски. Он стал первым хоккеистом «Вашингтона» за последние 30 лет, которому удалось оформить дубль в седьмой игре серии плей-офф. Звания главного творца успеха «Вашингтона» был удостоен голкипер Брэйден Холтби. В отчётной встрече он отразил 29 бросков.

«Он не хотел давать им ни единого шанса. Я даже не помню, кто у них убежал в отрыв во втором периоде, но, когда Холтби спас ворота, вся скамейка пришла в восторг. Я не думаю, что у них были какие-то реальные шансы после того эпизода», — прокомментировал игру своего голкипера Овечкин.

Примечательно также, что Холтби не пропустил ни одной шайбы в двух подряд матчах серии. В истории НХЛ это удавалось лишь четырём голкиперам: Гарри Ламли, Кёртису Джозефу, Доминику Гашеку и Хенрику Лундквисту.

Похвал заслуживает ещё один российский хоккеист. Евгений Кузнецов в нынешнем плей-офф окончательно укрепился в статусе одного из главных лидеров клуба, а в седьмом матче серии с «Тампой» отметился голевой передачей. Она помогла Кузнецову не только обновить рекорд «Кэпиталз» по количеству очков в одном плей-офф — 24 (11 + 13), но и превзойти ещё одно достижение. Россиянин стал первым игроком в истории столичной команды, которому удалось отметиться результативными действиями в десяти встречах подряд.

«Сыграли очень уверенно сегодня. Тот гол в начале придал нам позитивный настрой, наверное, он стал решающим. Правильно оборонялись, ждали своего момента. Для меня каждая игра как седьмая. Перед матчем была очень доброжелательная атмосфера, которая помогла должным образом настроиться. Как удаётся набирать очки в десяти матчах подряд? Нахожусь в нужном месте. Наверное, это не так важно, но кто-то должен создавать моменты», — заявил Кузнецов.

Не менее значимым выход в финал является и для Бэкстрёма. Швед пришёл в «Вашингтон» на год позже Овечкина, но также находился рядом во время многочисленных поражений клуба в ранних раундах плей-офф. После матча форварды поздравили друг друга с долгожданным выходом в финал.

«Мы счастливы, что смогли одержать победу. Особенно с учётом того, в каком стиле она была добыта. Думаю, это было невероятное усилие в исполнении каждого из игроков команды. Сказал ли что-нибудь Овечкину? Нам можно было ничего не говорить, мы просто смотрели друг на друга. Мы ждали этого долгое время. Всего-то 11 лет», — цитирует шведа The Washington Post.

По словам защитника Джона Карлсона, никто не мог подумать, что «Вашингтон» пробьётся в финал Кубка Стэнли в 2018 году.

«Уверен, что мы заслужили победу. Мы обыграли три отличные команды, чтобы оказаться здесь. Никто в нас не верил», — сказал игрок.

Как заявил главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц, этот успех доказал, что Овечкин является великим хоккеистом.

«Было много людей, которые сомневались в том, что Овечкин ещё на что-то способен. В конце прошло года в прессе было сказано многое. В социальных сетях, где угодно ещё. Это звучало очень обидно, и он принял это близко к сердцу. Тогда он сказал, что он ещё покажет всем, что он великий игрок. Он сделал это», — приводит The Athletic слова Тротца.

По словам его партнёра по звену Тома Уилсона, Овечкин провёл матч с «Тампа-Бэй» на потрясающем уровне.

«Овечкина было не остановить. Это феноменальный человек и партнёр по команде. Я счастлив за него, теперь нам нужно продолжать. Выход в финал — сумасшедшее чувство. Это будет битва в Вегасе. Настоящее шоу. Мы с нетерпением ждём этого исторического финала», — сказал Уилсон.

Овечкин стал вторым хоккеистом в истории, который пробился в финал Кубка Стэнли, имея в своём активе более 600 заброшенных шайб за карьеру. Помимо него это удавалось лишь Дэйву Андрейчуку, который в 2004 году не только дошёл до главного матча, но и завоевал трофей в составе «Лайтнинг».

«Вне всяких сомнений, Овечкин поднял свою игру на новый уровень, но не надо забывать, что он был великим игроком задолго до этой серии. Он не просто превратился в него в одночасье. Хоккейные боги на его стороне», — заявил известный спортивный журналист Энди Стрикленд.

Победу «Кэпиталз» встречали ликованием и в родном городе. Фанаты наблюдали за матчем на домашней арене клуба, а после победы не могли поверить своему счастью. Болельщики вышли на улицы города, а празднование исторического успеха продолжалось всю ночь.

Капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос после матча с трудом находил слова, чтобы описать своё состояние.

«Трудно сидеть здесь, оставаться позитивным и думать о том, какой это был отличный сезон. Потребуется несколько дней, чтобы осмыслить это. Сейчас думаю лишь о том, что мы не смогли найти путь к победе, хотя команда находилась в таких ситуациях и ранее. Мы думали, что всё закончится иначе. Я чувствую опустошение», — признался форвард.

Защитник клуба из Флориды Виктор Хедман особо выделил игру голкипера противников Холтби. По его мнению, присутствие канадца в воротах предрешило исход противостояния.

«В первых двух периодах мы выложили на стол всё, что у нас было. Мы имели несколько невероятных моментов, но шайба не зашла в ворота. Надо отдать должное Холтби. Он голкипер мирового класса, который был на пике своей игры в этих двух матчах. Если бы смогли преобразовать эти возможности в заброшенные шайбы, это была бы другая игра. Нам просто не повезло, но и это тоже хоккей. Свои голы нужно заслужить», — подчеркнул шведский хоккеист.

Его соотечественник и партнёр по команде Антон Строльман назвал причины поражения в серии с «Вашингтоном», а также выразил мнение, что «Тампа» не заслужила поражение в финале Восточной конференции.

«Ни в одном из матчей мы не смогли сыграть на высоком уровне на протяжении всех 60 минут. Не знаю, можете ли вы сказать, что мы заслужили такой результат. Я чувствую, что у нас действительно хороший коллектив, который в состоянии демонстрировать хороший хоккей, но сегодня это не вышло. Если взять только этот матч, то на протяжении первых двух периодов мы действовали очень прилично. Просто ничего не забросили. Это очень сложно, когда вы создаёте моменты, так стараетесь ради этого, а соперник приезжает в вашу зону и забивает. Это больно», — сказал Строльман.

Российские хоккеисты «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и Андрей Василевский не смогли пройти мимо Овечкина, не выразив ему своё уважение. После матча спортсмены обменялись несколькими словами друг с другом, а игроки «Лайтнинг» пожелали своему соотечественнику удачи в финале Кубка Стэнли.

В главном противостоянии года в НХЛ сойдутся две команды, которые никто не считал фаворитами до начала плей-офф. Соперником «Вашингтона» станет «Вегас Голден Найтс», который проводит свой дебютный сезон в североамериканской лиге. На пути к финалу подопечные Жерара Галлана оставили не у дел «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркз» и «Виннипег Джетс».

«Вашингтон» против «Вегаса», нелепо писать это, но я действительно с нетерпением жду этой серии», — написал известный спортивный журналист Эллиот Фридман на своей странице в социальной сети Twitter.