Бекстрём: мы с Овечкиным всего 11 лет ждали выхода в финал Кубка Стэнли

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём заявил, что он и капитан команды Александр Овечкин 11 лет ждали выхода в финал Кубка Стэнли.

«Мы счастливы победить, особенно учитывая, в каком стиле мы это сделали. Считаю, что это было невероятное командное усилие в исполнении каждого игрока. Что мы с Овечкиным сказали друг другу? Да не нужно было ничего говорить, мы просто смотрели друг на друга. Мы ждали этого очень долго. Всего-то 11 лет», — приводит слова Бекстрёма The Washington Post.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.