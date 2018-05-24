Бекстрём: мы с Овечкиным всего 11 лет ждали выхода в финал Кубка Стэнли

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём заявил, что он и капитан команды Александр Овечкин 11 лет ждали выхода в финал Кубка Стэнли.

«Мы счастливы победить, особенно учитывая, в каком стиле мы это сделали. Считаю, что это было невероятное командное усилие в исполнении каждого игрока. Что мы с Овечкиным сказали друг другу? Да не нужно было ничего говорить, мы просто смотрели друг на друга. Мы ждали этого очень долго. Всего-то 11 лет», — приводит слова Бекстрёма The Washington Post.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.

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