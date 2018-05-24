Капитану «Вашингтона» Овечкину передали приз за победу в Восточной конференции НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, будучи капитаном команды, первым взял в руки приз принца Уэльского, который вручается за победу в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Награждение состоялось на льду «Амали Арены».
A night the @Capitals will never forget. #StanleyCuppic.twitter.com/B5Zc0JeQu7— NHL (@NHL) 24 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Тампу» и вышел в финал плей-офф НХЛ.
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