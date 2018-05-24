Капитану «Вашингтона» Овечкину передали приз за победу в Восточной конференции НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, будучи капитаном команды, первым взял в руки приз принца Уэльского, который вручается за победу в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Награждение состоялось на льду «Амали Арены».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Тампу» и вышел в финал плей-офф НХЛ.

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