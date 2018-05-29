Сказка «Вегаса» продолжается: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова проиграл исторический матч в финале Кубка Стэнли

В первом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» на своём льду победил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:4. Избежать неудачи столичному коллективу не помогли даже неуверенные действия голкипера хозяев Марка-Андре Флёри, совершившего только 24 спасения и отметившегося курьёзным автоголом. Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отличились голевыми передачами.

Организаторы первого в истории финального матча плей-офф НХЛ в Лас-Вегасе постарались на славу, сумев впечатлить любителей хоккея со всех уголков планеты ещё до стартового вбрасывания. Поединку между местными «Голден Найтс» и «Вашингтоном», собравшему на трибунах «Ти-Мобайл Арены» на тысячу больше зрителей, нежели составляет официальная вместимость стадиона (это, на секундочку, 17 500 человек), предшествовало красочное световое шоу, а составы команд представлял легендарный в боксёрском мире конферансье Майкл Баффер.

Участники противостояния за Кубок Стэнли не остались в долгу и устроили побоище в духе трилогии Артуро Гатти с Микки Уордом — с акцентом на атаку в надежде нанести противнику на один удар больше, нежели пропустить. Сухая серия голкипера «Кэпиталз» Брэйдена Холтби, оставившего свои ворота на замке в шестом и седьмом матчах финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг», оборвалась уже на восьмой минуте встречи, когда «Вегас» руками Колина Миллера реализовал своё первое же в поединке большинство.

Его визави Марк-Андре Флёри, которого эксперты называют главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ, продержался не намного дольше. В середине первого периода трёхкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» с интервалом в 42 секунды огорчили Бретт Коннолли и Никлас Бэкстрём, для каждого из которых шайба в первом матче с «Голден Найтс» стала пятой в текущем постсезоне.

Оборонительные построения соперников трещали по швам, и заявленный букмекерами тотал в пять с половиной шайб был перекрыт уже к середине второго периода. Причём, что удивительно, до определённого момента в этой голевой феерии не участвовали главные звёзды «Вашингтона» — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов: в стартовые 40 минут встречи за представителей ударной тройки нападения гостей отдувались менее статусные партнёры.

Свои баллы за результативность российские форварды заработали в дебюте третьего периода благодаря редкой в текущем плей-офф результативной ошибке Флёри. Опытнейший канадский голкипер потерял шайбу из виду на собственном пятаке и затолкал её за линию ворот, пополнив тем самым бомбардирский счёт силового форварда «Кэпиталз» Тома Уилсона.

Получив балл за передачу, Кузнецов продлил свою результативную серию в розыгрыше Кубка Стэнли до 11 матчей — последний раз подобное удавалось Джонатану Тэйвзу и Йохану Францену в далёком уже сезоне-2009/10. Что касается Овечкина, то он сравнялся с Павлом Дацюком и вышел на четвёртое место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ.

Курьёзный автогол принёс столичному коллективу второе в матче преимущество в счёте, но на этом все достижения Овечкина и его товарищей закончились. Удерживали лидерство хоккеисты «Вашингтона» всего лишь 91 секунду — до тех пор, пока Райан Ривз не оказался первым на отскоке и не расстрелял Холтби с близкого расстояния.

История этого парня удивительна даже по меркам сформированного менее года назад на драфте расширения «Вегаса», игроки которого именуют сами себя не иначе как «золотыми неудачниками». Считающийся классическим тафгаем, Ривз четырежды в карьере преодолевал отметку в 100 штрафных минут в регулярных чемпионатах НХЛ. Но после своего обмена из «Питтсбурга» он напрочь перестал ввязываться в потасовки и получил от Жерара Галлана указание играть в хоккей.

На первых порах получалось не очень — в 27 последовавших за сделкой поединках «регулярки» и плей-офф Райан отметился всего лишь двумя ассистами, не всегда проходя даже в основной состав «Голден Найтс». Зато за последнюю неделю он стал настоящим героем Лас-Вегаса, переживающего форменный хоккейный бум. Ривз отличился в двух матчах кряду, став автором победной шайбы в финале Западной конференции с «Виннипег Джетс» и просто очень важной — в первом сражении с «Кэпиталз».

Добил же «Вашингтон» чех Томаш Носек, для которого текущий плей-офф НХЛ является первым в профессиональной карьере. Сначала гости непостижимым с учётом значимости встречи образом упустили нападающего на собственном пятаке, куда пришла шикарная передача Ши Теодора от дальнего борта, а когда Барри Тротц заменил Холтби на шестого полевого игрока, Носек оформил дубль, поразив опустевшие ворота столичной дружины.

Ничего страшного для «Кэпиталз», на первый взгляд, не произошло — нынешней весной Овечкин с партнёрами не единожды отыгрывался по ходу серий и приучил своих поклонников верить в итоговый успех, несмотря ни на что. Правда, история плей-офф НХЛ не на стороне столичного коллектива: шесть предыдущих финалов Кубка Стэнли и 61 из 78 вообще выигрывали команды, оставлявшие первую встречу за собой. Да и Флёри, скорее всего, больше не допустит такого количества помарок. Времена, когда он считался вратарём, способным блистать исключительно в регулярных чемпионатах, давным-давно прошли.

Уже в четверг, 31 мая, мы увидим, каким образом «Вашингтон» отреагирует на локальную неудачу — подопечным Тротца необходимо во что бы то ни стало отбирать у соперника преимущество домашней площадки, в случае «Вегаса» являющееся едва ли не важнейшим фактором противостояния. Для этого столичному коллективу кровь из носу нужны шайбы Овечкина. Лучший снайпер современности в течение 13 лет шёл к важнейшей серии в своей карьере вовсе не для того, чтобы не оказать решающего влияния на её итог.