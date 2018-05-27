НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли.
Видеозапись размещена на сайте лиги, а также на официальном YouTube-канале.
Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» состоится 29 мая в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что город в США поменял название на время финала Кубка Стэнли в поддержку «Вашингтона».
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