НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли.

Видеозапись размещена на сайте лиги, а также на официальном YouTube-канале.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» состоится 29 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что город в США поменял название на время финала Кубка Стэнли в поддержку «Вашингтона».