«Овечкин знает, что надо делать для победы»: о чём говорили игроки и тренер «Вашингтона» накануне финала Кубка Стэнли

Перед первым матчем финала Кубка Стэнли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, насколько ему было важно добраться до решающей серии. Форвард сборной России также пошутил над американскими журналистами, сказав, что ему позвонил и пожелал удачи президент России Владимир Путин. Его партнёр по команде Евгений Кузнецов ответил на критику празднования своих голов и пояснил, что не думает о возможном признании лучшим игроком плей-офф НХЛ. В свою очередь, тренер финалистов назвал вклад Овечкина в успех команды существенным.

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» посвятили день накануне первого матча финала Кубка Стэнли общению с журналистами. Лидер команды Александр Овечкин, с чьей помощью столичный клуб впервые за 20 лет так далеко прошёл по сетке плей-офф, заверил представителей СМИ, что не испытывает особенных чувств из-за предстоящей серии.

«Сомневаюсь, что нам нужно испытывать дополнительное давление из-за финала. Нужно просто справиться с эмоциями и делать всё ровно то же самое, что и раньше. Конечно, это первый финал, это очень волнительно, но я не хочу перенервничать до первой игры. Энергию надо выплёскивать на льду, там показывать всё, на что способен», — сказал Овечкин.

При этом нападающий рассказал, что наслаждается текущим моментом и пошутил о том, почему следить за финальной серией будет особенно интересно.

«Теперь мы в финале Кубка Стэнли, боремся за него. Сейчас я наслаждаюсь моментом, да и все, наверное, это делают — игроки, болельщики, журналисты. У вас будет возможность посмотреть матчи, попивая коктейли в Лас-Вегасе», — посмеялся хоккеист.

Тренировки «Вашингтона» во время плей-офф собирают тысячи зрителей, и именно это потрясло Овечкина больше всего за последнее время.

«Я хочу показывать свой лучший хоккей и в регулярке, и в плей-офф. В регулярном сезоне ты можешь выступить плохо, будет ещё много игр, чтобы исправиться. А завтра уже будет нельзя совершать ошибки. Нужно быть сконцентрированным всё время. Для обоих клубов это будет событие. Наши фанаты, наш город ждали этого 20 лет. На тренировку команды пришли шесть тысяч человек, это было потрясающе», — признался россиянин.

Все прошлые годы Овечкину приходилось сталкиваться с критикой в свой адрес — от такого сильного игрока каждый год ждут побед в Кубке Стэнли, а не поражений в первых раундах в плей-офф. В прошлом сезоне известные эксперты НХЛ всерьёз советовали «Вашингтону» обменять форварда. К счастью, в клубе не послушали этих рекомендаций. Накануне финала Кубка Стэнли Овечкин признался, что в юности был восприимчив к критике, но сейчас старается на неё не реагировать.

«Конечно, я читаю новости и обращаю внимание на то, что говорят люди. Но иногда это нужно пропускать мимо ушей. Ведь если воспринимать всю эту информацию, то можно сойти с ума, не так ли? Становится невозможным играть в хоккей. Первые пару лет, когда мы проигрывали, было тяжело. Я думал: «Боже, что же я сделал не так?» — цитирует Овечкина Washington Post.

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц перед финалом высоко оценил заслуги Овечкина перед командой и предложил обратить внимание на его личную статистику.

«Посмотрите на цифры Овечкина, с ними невозможно спорить. Они очень хороши. Но я также вижу в нём свободу. Я вижу игрока, который очень сфокусирован и идет к своей цели. В плей-офф он ощутил лёгкость, почувствовал комфорт. Ему очень комфортно на этой стадии, внутри команды. Ему нравится идти вперёд и не волноваться ни о чём другом. По ходу плей-офф он здорово вёл нас за собой и демонстрировал пример окружающим. И дело не только в голах. Алекс понимает игру целиком, знает о деталях, которые надо делать для победы. И он полностью ради этого выкладывается. Считаю, что именно здесь его вклад оказался очень существенным», — завил Тротц.

Финальная серия начнётся в Лас-Вегасе и там же завершится, если будет сыгран седьмой матч. Овечкин заверил, что для него домашнее преимущество для «Голден Найтс» не является проблемой.

«Возможно, больше давления будет оказываться на команду, которая играет дома. Лично мне всё равно, где играть: у себя или на выезде. Я не смотрю на то, что происходит за бортом, всеми мыслями я на льду», — сказал Овечкин.

На беседе с журналистами не обошлось без вопроса о том, как поддерживают Овечкина в России и что думает о финале Кубка Стэнли Владимир Путин. Хоккеист ответил в своей манере.

«Путин позвонил мне и пожелал удачи. Это шутка. Конечно, на родине следят за финалом, потому что нас трое россиян в «Вашингтоне». Это большое событие. Мои друзья, семья, родственники жены — все меня поддерживают», — рассказал Овечкин.

Двумя другими хоккеистами, которые представят Россию в финале Кубка Стэнли, будут нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Кузнецов признался, что бережно относится к шансу завоевать самый главный трофей в НХЛ.

«Это особенный момент для нас. Многие хоккеисты долго выступали за клуб, но не имели шанса сразиться за Кубок Стэнли. Лично для меня это большая привилегия. Возможно, это единственный шанс в жизни, и им надо воспользоваться», — признался лучший бомбардир «Вашингтона» в плей-офф.

Также Кузнецов прокомментировал негативную реакцию на празднование своих голов — после заброшенных шайб россиянин изображает птицу, что некоторыми игроками расценивается как провокация.

«Я позволяю себе на льду провокационные вещи, вроде «птички»? А чем «птичка» не понравилась?! Пусть засунут своё мнение подальше, если им не нравится. Это эмоции, я эмоциональный человек, для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю», — отреагировал Кузнецов на претензии.

Российский хоккеист признался, что не обращает внимания на разговоры о возможном завоевании приза самого ценного игрока плей-офф. Кузнецов рассказал, что мысль об этом вынуждает его играть только хуже.

«Разговоры о том, что я лучший бомбардир плей-офф и у меня высокие шансы на «Конн Смайт Трофи», — наверное, это больше приятно для моих родителей. Я себя поймал на мысли, что, когда начинаешь об этом думать и говорить, всё случается в обратную. Игра начинает не так идти», — цитирует нападающего «Чемпионат».