Генменеджер «Вашингтона» считает, что на хорошую игру Овечкина повлияла жена хоккеиста

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением об игре капитана команды, российского нападающего Александра Овечкина.

«В этом сезоне он лучше смотрится в командной структуре. Он демонстрирует самый системный хоккей в карьере. Я думаю, что его жена Настя оказала на него хорошее влияние, и это сказалось на его игре», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин в 2016 году женился на Анастасии Шубской.

Ранее сообщалось, что город в США поменял название на время финала Кубка Стэнли в поддержку «Вашингтона».