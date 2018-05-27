Генменеджер «Вашингтона» считает, что на хорошую игру Овечкина повлияла жена хоккеиста

Короткая ссылка
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением об игре капитана команды, российского нападающего Александра Овечкина.

«В этом сезоне он лучше смотрится в командной структуре. Он демонстрирует самый системный хоккей в карьере. Я думаю, что его жена Настя оказала на него хорошее влияние, и это сказалось на его игре», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин в 2016 году женился на Анастасии Шубской.

Ранее сообщалось, что город в США поменял название на время финала Кубка Стэнли в поддержку «Вашингтона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить