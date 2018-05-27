Генменеджер «Вашингтона» считает, что на хорошую игру Овечкина повлияла жена хоккеиста
«В этом сезоне он лучше смотрится в командной структуре. Он демонстрирует самый системный хоккей в карьере. Я думаю, что его жена Настя оказала на него хорошее влияние, и это сказалось на его игре», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин в 2016 году женился на Анастасии Шубской.
Ранее сообщалось, что город в США поменял название на время финала Кубка Стэнли в поддержку «Вашингтона».