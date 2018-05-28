Эксперт сравнил тренера команды Овечкина с наставником футбольного «Ливерпуля»
- Главный тренер Барри Тротц. © Bruce Bennett / Getty Images
- AFP
«В первую очередь стоит отметить отличную работу главного тренера Тротца. Он сумел по-новому раскрыть практически всех игроков команды. Посмотрите, какого колоссального прогресса добился Евгений Кузнецов, как стабильно начал играть Дмитрий Орлов. Тот же Александр Овечкин, казалось, находился на спаде, а теперь снова заблистал. Отлично на последнем рубеже действует и Брэйден Холтби. Во всём этом велика заслуга наставника», — сказал Разин в беседе с RT.
Он сравнил Тротца с главным тренером футбольного клуба «Ливерпуль» Юргеном Клоппом.
«Если взять тот же футбол, то его можно сравнить с Юргеном Клоппом, который в «Ливерпуле» сделал из Мохаммеда Салаха настоящую звезду», — заявил Разин.
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал вклад Александра Овечкина в выход команды в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.