Эксперт сравнил тренера команды Овечкина с наставником футбольного «Ливерпуля»

Бывший хоккеист сборной России и экс-тренер владивостокского «Адмирала» Андрей Разин считает, что главный тренер Барри Тротц внёс большой вклад в выход «Вашингтон Кэпиталз» в финал Кубка Стэнли.

«В первую очередь стоит отметить отличную работу главного тренера Тротца. Он сумел по-новому раскрыть практически всех игроков команды. Посмотрите, какого колоссального прогресса добился Евгений Кузнецов, как стабильно начал играть Дмитрий Орлов. Тот же Александр Овечкин, казалось, находился на спаде, а теперь снова заблистал. Отлично на последнем рубеже действует и Брэйден Холтби. Во всём этом велика заслуга наставника», — сказал Разин в беседе с RT.

Он сравнил Тротца с главным тренером футбольного клуба «Ливерпуль» Юргеном Клоппом.

«Если взять тот же футбол, то его можно сравнить с Юргеном Клоппом, который в «Ливерпуле» сделал из Мохаммеда Салаха настоящую звезду», — заявил Разин.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал вклад Александра Овечкина в выход команды в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.