Тротц: Овечкин показал всем, что он великий игрок

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал вклад Александра Овечкина в выход команды в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.

«Было много людей, которые сомневались в том, что Овечкин ещё чего-то может. Много всего было сказано в прессе в конце прошлого года... Это звучало очень обидно, и он принял это на свой счёт. Тогда он сказал, что ещё покажет всем, что он великий игрок. Он сделал это», — приводит слова Тротца The Washington Post.

Ранее сообщалось, что гол Овечкина вошёл в топ-10 самых быстрых в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ.