Гол Овечкина вошёл в топ-10 самых быстрых в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-10 хоккеистов, забросивших самые быстрые шайбы в седьмых матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отличился уже на 62-й секунде матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и занял девятое место в топ-10 игроков, забивших самые быстрые голы в решающих матчах Кубка Стэнли.

Первое место по данному показателю делят Жан Беливо и Кирк Мюллер, отличившиеся на 14-й секунде.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.