Гол Овечкина вошёл в топ-10 самых быстрых в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ
Овечкин отличился уже на 62-й секунде матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и занял девятое место в топ-10 игроков, забивших самые быстрые голы в решающих матчах Кубка Стэнли.
Первое место по данному показателю делят Жан Беливо и Кирк Мюллер, отличившиеся на 14-й секунде.
DYK? @ovi8’s goal at 1:02 of the first period is tied for the ninth-fastest to begin a #Game7 in NHL history. #NHLStats#WSHvsTBL#StanleyCuppic.twitter.com/q0PeZWJFiu— NHL Public Relations (@PR_NHL) 24 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.