Хоккеист «Вашингтона» Эллер назвал Кузнецова одним из лучших игроков НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер считает россиянина Евгения Кузнецова одним из лучших игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он является одним из самых талантливых игроков лиги. Возможно, входит в тройку лучших. В этом году он поднялся на ещё более высокий уровень и выстреливал в самые важные и нужные моменты», — приводит слова Эллера пресс-служба НХЛ.

Кузнецов получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», однако принял участие в тренировке перед третьей встречей.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал появление на тренировке своего партнёра по команде Евгения Кузнецова.