Хоккеист «Вашингтона» Бигл: Кузнецов сказал, что чувствует себя хорошо

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал появление на тренировке своего партнёра по команде Евгения Кузнецова, который получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Я не удивлён, что он сегодня появился. Полагаю, что он был готов вернуться в игру, но это не в общих интересах. Он сказал, что сегодня чувствовал себя хорошо, и это хороший знак», — цитирует Бигла пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Кузнецов, набравший 25 очков (11 голов и 14 передач), является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», принял участие в тренировке команды.