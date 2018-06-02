Хоккеист «Вашингтона» Бигл: Кузнецов сказал, что чувствует себя хорошо

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал появление на тренировке своего партнёра по команде Евгения Кузнецова, который получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Я не удивлён, что он сегодня появился. Полагаю, что он был готов вернуться в игру, но это не в общих интересах. Он сказал, что сегодня чувствовал себя хорошо, и это хороший знак», — цитирует Бигла пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Кузнецов, набравший 25 очков (11 голов и 14 передач), является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», принял участие в тренировке команды.

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