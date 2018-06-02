Хоккеист «Вашингтона» Бигл: Кузнецов сказал, что чувствует себя хорошо
«Я не удивлён, что он сегодня появился. Полагаю, что он был готов вернуться в игру, но это не в общих интересах. Он сказал, что сегодня чувствовал себя хорошо, и это хороший знак», — цитирует Бигла пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Кузнецов, набравший 25 очков (11 голов и 14 передач), является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.
Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», принял участие в тренировке команды.