Кузнецов сравнил себя с Майклом Джорданом после победы над «Вегасом» в третьем матче финала Кубка Стэнли
Об этом сообщает журналист AP Стивен Уайно в Twitter.
«Я как Майкл Джордан, когда он провёл свою лучшую игру с травмой и набрал 53 очка. Я хочу сказать, что, когда ты травмирован, ты играешь лучше», — сказал Кузнецов.
Кузнецов из-за травмы пропустил большую часть второго матча финальной серии. В третьей игре он забросил шайбу и отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ.