Кузнецов сравнил себя с Майклом Джорданом после победы над «Вегасом» в третьем матче финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» сравнил себя с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Об этом сообщает журналист AP Стивен Уайно в Twitter.

«Я как Майкл Джордан, когда он провёл свою лучшую игру с травмой и набрал 53 очка. Я хочу сказать, что, когда ты травмирован, ты играешь лучше», — сказал Кузнецов.

Кузнецов из-за травмы пропустил большую часть второго матча финальной серии. В третьей игре он забросил шайбу и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ.